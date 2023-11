Wann findet der Waldshuter Weihnachtsmarkt statt?

Der Waldshuter Weihnachtsmarkt wird am Samstag, 25. November eröffnet. Die Stände in der Kaiserstraße sind bis Freitag, 22. Dezember, aufgebaut. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr, am letzten Markttag schließen die Buden bereits um 18 Uhr. Das Angebot der Gastronomie-Stände steht bis 22 Uhr zur Verfügung.

Was ist neu beim Weihnachtsmarkt 2023?

Neue Angebote, neue Stände, neue Öffnungszeiten – der Waldshuter Weihnachtsmarkt bietet 2023 einige Neuerungen.

„Wir haben zum ersten Mal einen Familientag“, berichtet Petra Weber vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut. Jeden Dienstag gibt es von 11 bis 19 Uhr ermäßigte Preise. „Die einzelnen Standbetreiber überlegen sich ein Angebot für den Tag“, fährt Petra Weber fort.

Die letzten Minuten: Blick auf den „Budenzauber“ in der Waldshuter Kaiserstraße am Donnerstagabend kurz vor der endgültigen Schließung des Markts. | Bild: Ursula Freudig

Auch die Fahrt mit dem Karussell ist in diesem Zeitraum günstiger. „Das war uns sehr wichtig. Wir wollten, dass bei Familien mit mehreren Kindern jeder einmal in den Genuss kommt, mit dem Karussell zu fahren.“

Zudem kommen 2023 einige neue Anbieter auf den Waldshuter Weihnachtsmarkt. Neu im Bereich Kunsthandwerk und Weihnachtgeschenke sind Lederwaren, Schmuck und Skulpturen, auch der Drechsler kehrt in die Kaiserstraße zurück. „Das freut uns besonders, weil wir uns kurze Zeit aus den Augen verloren hatten. Er hat auch wieder vor, mit den Kindern zu drechseln“, so Weber.

Zum neuen gastronomischen Angebot gehören Kartoffelspezialitäten, Baumstriezel sowie Marshmallows und Cheesecakes.

Waldshut-Tiengen „Es war einfach ein toller Weihnachtsmarkt“: W+F zieht zufrieden und glücklich Bilanz Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind immer drauf bedacht, dass wir den Markt vom Ambiente her schön machen. Daher haben wir in diesem Jahr in Stehtischmülleimer aus Holz investiert“, erläutert Petra Weber. Angepasst wurden außerdem die Öffnungszeiten. Statt bisher um 10 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erst um 11 Uhr.

Wie sieht das Angebot des Weihnachtsmarktes aus?

32 Anbieter aus ganz Deutschland und Italien bieten vier Wochen lang auf dem Weihnachtsmarkt ihre Waren an. Wichtig ist dem W+F dabei eine ausgewogene Mischung aus Kunsthandwerk und Geschenkideen sowie Kulinarischem, wie Petra Weber und Sylvia De Paola erläutern.

Angeboten werden beispielsweise Weihnachtsbaumschmuck, Schwippbögen, Weihnachtsdeko, Tiffanylampen, Allerlei aus Lammfell, Winterbekleidung, Zeitloses aus Holz, Krippen und Figuren, Arganölprodukte oder verschiedene Bürsten. Zudem ist ein Scherenschleifer vor Ort.

Was ist kulinarisch geboten?

Auf den Speisekarten stehen Raclette, Champignonpfanne, Flammlachs, Allerlei vom Grill, Maroni, Reibekuchen oder Backofenkartoffeln.

Blick vom Oberen Tor auf die Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtsmarkt in der Waldshuter Kaiserstraße (Aufnahme vom 12.12.2022) | Bild: Schlichter, Juliane

Zum süßen Angebot gehören sizilianische Dolci, Schokofruchtspieße, Honigspezialitäten, Crêpes, Süßwaren, Baumstriezel oder Lebkuchen. Ausgeschenkt wird neben dem klassischen Angebot unter anderem Met, Glühwein, Kinderpunsch, Feuerzangenbowle und Longdrinks.

Wie sieht es mit den Preisen aus?

„Die Preise haben wir nicht in der Hand. Die Händler machen ihre Preise selbst“, macht Petra Weber deutlich. Allerdings gibt es einen Mindestpreis beim Glühwein, den die Händler nicht unterschreiten dürfen. Dieser liegt bei 3 Euro.

Werden in diesem Jahr Weihnachtslieder gespielt?

Die Gema, die Verwaltungsgesellschaft für Werke der Musik, hat ihre Gebühren für Weihnachtsmärkte erhöht. Das hat zur Folge, dass einige Städte, wie etwa Freiburg, ganz auf Musik verzichten. Im Falle des Waldshuter Weihnachtsmarkt wäre laut Organisatorinnen des W+F durch die Erhöhung nun eine fünfstellige Summe fällig.

Aber ganz auf Musik wollen die Macher nicht verzichten. „Ohne Musik würde einfach etwas fehlen. Daher setzen wir in diesem Jahr auf gemafreie Musik. Das werden wir dieses Jahr mal probieren und im nächsten Jahr sehen wir weiter“, gibt sich Petra Weber optimistisch.

Welche Angebote gibt es für Kinder?

Die Kinder können ihre Runden auf dem Karussell drehen und mit einem Holzhandwerker drechseln. Außerdem gibt es erstmals Gutscheine für das Karussell, die von den Händlern verschenkt werden.

Auf was freuen sich die Macher besonders?

Petra Weber und Sylvia De Paola sind vor allem auf die neuen Stände gespannt. „Und ich freue mich einfach, wenn das Wetter gut bleibt, dann wissen wird, dass der Markt voll wird“, hofft Weber. Sylvia De Paola ergänzt: „Wir freuen uns auch auf die Teilnehmer, die schon seit Jahren dabei sind, da sind schon richtige Freundschaften entstanden.“

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Am 23. Dezember heißt es von 16 bis 21 Uhr wieder „Home Sweet Home“. Wie erstmals 2019 richtet der W+F einen Treffpunkt für Freunde, Heimkehrer und Daheimgebliebene ein. „Hier können sich junge Leute, die auswärts studieren und an Weihnachten heimkommen, wiedersehen.“

Der Treffpunkt ist in diesem Jahr der frühere Grillplatz der Metzgerei Mühlhaupt hinter dem Oberen Tor. Wer seine alten Bekannten wiedersehen möchte, sollte eine eigene Tasse mitbringen.

Und wenn es ein dringendes Bedürfnis fällig wird?

Nette Toiletten, also die kostenlose Nutzung der Toiletten in Geschäften und Restaurants, gibt es laut W+F im Restaurant „Piazza Grande“, im „Oscar‘s“, bei May Mode und Sport, im Café „Ratsstüble“ und im Eiscafe „Mona Lisa“

Gibt es wieder eine Eisbahn?

Wer die vergangenen Tage am Viehmarktplatz vorbeispaziert ist, hat sie bestimmt schon entdeckt. Die beiden Waldshut-Tiengener Unternehmer Marcel Obert und Andreas Weissenberger haben wieder die Kunsteisbahn aufgebaut, betrieben wird sie vom VfB Waldshut.

Große und kleine Schlittschuhläufer können vom 25. November bis 22. Dezember ihre Runden drehen – unter der Woche von 14 bis 20 Uhr, am Wochenende von 11 bis 22 Uhr. Der VfB Waldshut leiht die Schlittschuhe aus und bewirtet mit Waffeln, Berlinern sowie kalten und warmen Getränken.

Ab 25. November kann auf dem Viehmarktplatz wieder Schlittschuh gelaufen werden. Links die Kunsteisbahn, rechts die beiden Bahnen für das Eisstockschießen. | Bild: Völk, Melanie

Am Stand von Marcel Obert und Andreas Weissenberger wurde das Speisenangebot ausgeweitet: Neben kalten und warmen Getränken gibt es Raclette, Schaschlik und Suppen. „Wir machen das als Hobby. Wir wollten eine weitere Attraktion und Ergänzung zum Weihnachtsmarkt schaffen und etwas für Kinder anbieten“, erklärt Marcel Obert die Intention.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

Der Waldshuter Weihnachtsmarkt ist mit einer Dauer von vier Wochen der längste Weihnachtsmarkt in der Region. Wo, wann und in welchem Ort gebummelt werden kann, sehen Sie in unserer Übersicht.