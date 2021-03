Wiederholt konnte in dieser Kolumne auf die Ausnahmestellung der Gemeinde Ibach hingewiesen werden. So findet sich die „kleine Perle im Oberen Hotzenwald“ (Eigenwerbung) bei der Zahl der registrierten Straftaten im Kreis Waldshut immer wieder am Ende der Tabelle, und auch bei den Verkehrsunfällen steht die mit 430 Einwohnern kleinste eigenständige Kreisgemeinde in der Statistik stets ganz weit hinten (musste den Spitzenplatz in dieser Disziplin aber zuletzt an das benachbarte Dachsberg abgeben).

Die Pandemie bescherte dem idyllischen Örtchen im vergangenen Jahr erneut eine Sonderrolle: Über Monate hinweg zählte Ibach unter den 32 Kreisgemeinden zu den Gebieten mit den wenigsten Fallzahlen. Nur Dachsberg war hier wiederum vorne und verzeichnete lange Zeit keine einzige Infektion. Damit ist es inzwischen vorbei, die anhaltende Ausbreitung des Virus hat diesen weißen Fleck von der Infektions-Karte getilgt. Dafür gibt es jetzt einen schwarzen Fleck, und der befindet sich in Ibach. Dass dort bei der zurückliegenden Landtagswahl die CDU kreisweit den einzigen Sieg verbuchen konnte (wenn auch nur mit drei Stimmen vor den sonst überall dominierenden Grünen), dürfte den exklusiven Ruf des Örtchens weiter festigen. Gespannt werden wir beobachten, ob die Christdemokraten bei der Bundestagswahl im Herbst ihre Hochburg im Hotzenwald halten können.