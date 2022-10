von Ursula Freudig

Rund 47.000 Menschen haben nach seiner Wiedereröffnung diesen Sommer das Waldshuter Freibad besucht. Eine rekordverdächtige Zahl, die es nicht gäbe, wenn nicht engagierte Bürger für das Bad gekämpft hätten. Per Bürgerentscheid hat der Verein Pro Freibad die Sanierung und den Weiterbetrieb des Waldshuter Freibads unter Regie der Stadtwerke Waldshut-Tiengen erzwungen. Mit dem Bürgerentscheid, dem bislang einzigen in der Geschichte Waldshut-Tiengens, wurde eine Entscheidung des Gemeinderats korrigiert.

Noch immer sind die Erleichterung und Freude über den positiven Ausgang des Bürgerentscheids im Verein präsent. „Es war eine einmalige Erfahrung für uns alle“, sagt Christiane Maier. Auch der Bevölkerung ist nach Aussage des stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Scheibel noch vielfach bewusst, dass Pro Freibad das Aus des Waldshuter Bads am Rheinufer verhindert hat: „Wir werden noch immer angesprochen, viele sind dankbar.“

Nachhaltige Lösungen

Ausruhen kommt für Pro Freibad auch nach der erfolgreichen Saison 2022 nicht in Frage. Aus der Sicht des Vereins fehlt noch einiges, um das Waldshuter Freibad nachhaltig und zukunftssicher zu machen. Dabei gut in die Vorhaben und Pläne der Stadt eingebunden zu werden, ist der große Wunsch des Vereins. Aktuell ist die Sanierung der Umkleiden im Gespräch. Nach Pro Freibad sollten dabei nicht die Kosten, sondern die Nachhaltigkeit der Maßnahmen im Mittelpunkt stehen. Bei den Öffnungszeiten sieht Pro Freibad ebenfalls Änderungsbedarf. Sie sollten kommende Saison flexibler werden, vor allem abends sollte länger geöffnet sein. Auch bei der Ausstattung würden noch einige Dinge fehlen wie eine Tafel, die die Luft- und Wassertemperatur anzeigt. „Es stehen genügend Aufgaben an, wir machen weiter und haben ein tolles Netzwerk“, sagt die Vorsitzende Maier.

Von einer großen Verbundenheit nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Gruppen und Vereinen wie dem Schwimmclub Neptun und den Waldstadtfäger-Revivals, spricht die Vorsitzende. Seinen Mitgliedern und wenn möglich, auch der Bevölkerung, will Pro Freibad in der Saison 2023 weitere Angebote machen. „Wir brennen nach wie vor für das Waldshuter Freibad und die Ideen für neue Veranstaltungen sprudeln nur so“, fasst Christiane Maier die Stimmungslage bei Pro Freibad zusammen.