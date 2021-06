von Alfred Scheuble

Dem Musikverein Gurtweil, der im kommenden Jahr seinen 150. Geburtstag feiern will, gelang im November 1969 mit dem Baubeginn eines lang ersehnten eigenen Probelokals ein besonderer Clou. Der damalige Vorsitzende und selbstständige Zimmermannsmeister Johann Müller (er starb 2018) hatte die Idee, ein altes Stallgebäude des Gurtweiler Schlosshofes kostenlos zu erwerben.

Bis 1969 wurde das Vereinsheim des Musikvereins Gurtweil im Schlosshof (siehe Pfeil) als Stallgebäude genutzt. Die Holzkonstruktion wurde unter der Regie des damaligen Vorsitzenden Johann Müller von den Musikern rückgebaut, transportiert und an der Schlücht wieder aufgerichtet. | Bild: Repro: Alfred Scheuble; Original im Schloss-Archiv

Der ehemalige Bauernhof musste nämlich einem Neubau weichen und der Handwerksmeister erkannte schnell, dass die Holzkonstruktion aus dem Jahre 1936 noch in gutem Zustand war und sich für ein Vereinsheim bestens eignen würde.

Robert Müller, ehemaliger Dirigent des Musikvereins Gurtweil, blättert im Vereinsalbum und erinnert sich gut an die vielen Arbeitsstunden zum Bau des Vereinsheims. Trotz der 4.000 Stunden, welche die 39 Musiker damals leisteten, gelang es ihnen außerdem beim Wertungs- und Kritikspiel am 23. Mai 1970 in Tiengen, den ersten Rang zu erreichen. | Bild: Alfred Scheuble

Der Spatenstich für das neue Vereinsheim auf dem ehemaligen Festplatzgelände an der Schlücht (das Grundstück bekam der Musikverein von einem Förderer ebenfalls geschenkt) erfolgte am 11. November 1969. Und innerhalb weniger Wochen wurde dann das Holztragewerk im Schlosshof samt Bedachung und Außenwänden von den Musikern abgebaut, mit Traktoren zum neuen Standort transportiert und als Rohbau auf dem Vereinsgelände an der Schlücht wieder erstellt.

So präsentierte sich der Musikverein Gurtweil am 15. Juli 1970 erstmals im neuen, ganz in Eigenleistung erbauten Vereinsheim an der Schlücht. In der vorderen Reihe sitzen die damaligen Vorstandsmitglieder mit den beiden Hauptakteuren Dirigent Robert Müller (hinter der Trommel) und links neben ihm sein Bruder Johann Müller, Vorsitzender, der die Idee und Regie für das Vereinsheim hatte. | Bild: Otto Wagner/MVG-Archiv

Die Musiker mussten außerdem in eigener Regie noch einen Weg zum Gebäude hin anlegen, sowie Leitungen für Strom, Wasser und Telefon verlegen. Nach einer knapp achtmonatigen Gesamtbauzeit mit etwa 4.000 Arbeitsstunden konnte das Vereinsheim dann im Juli 1970 mit einem zweitägigen Waldfest offiziell eingeweiht werden.

Im Alb-Boten war damals anlässlich der Einweihung unter anderem folgendes zu lesen: „Wer heute den ehemaligen Viehstall des erzbischöflichen Mädchenheims sieht, ist erstaunt, welche Wandlung dieses Gebäude erfahren hat.“ Weiter heißt es, dass trotz der gewaltigen Arbeitsleistung die Probenarbeit nicht vernachlässigt wurde.

Und der Schreiber ergänzt: „Das gute Abschneiden beim Wertungsspiel (Note 1) anlässlich des Verbandmusikfestes im Mai 1970 in Tiengen (zwei Monate vor der Einweihung des Vereinsheimes) bestätigten diese Feststellung.“ Eine wahre Meisterleistung des Musikvereins Gurtweil mit ihrem damaligen Vorsitzenden Johann Müller, 1970 ein Vereinsjahr, das sich unvergesslich in die Vereinschronik eingeschrieben hat.