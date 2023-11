Tiengen (pm/sav) Sieben Neuaufnahmen und acht Ehrungen sind im Mittelpunkt des Gedenktags gestanden, den die Kolpingsfamilie Tiengen in Erinnerung an ihren Gründer Adolph Kolping beging. Die Vorsitzende Vera Giebels freute sich über ein voll besetztes Kolpingheim und stimmte die Mitglieder mit einem positiven Ausblick auf die Zukunft ein. Der Feier war ein Wortgottesdienst in der Pfarrkirche vorausgegangen, schreibt die Kolpingsfamilie in einer Pressemitteilung.

Ulrike Jensen, Geistliche Leiterin der Kolpingsfamilie, spannte den Bogen vom katholischen Christkönigsfest zu Adolph Kolping. Die unveräußerliche Würde, die alle Menschen von Gott erhalten haben, mache es notwendig, sich auch heute – wie Kolping damals – mit den Nöten jedes Einzelnen auseinanderzusetzen. Zum Ende des Gottesdienstes konnten mit Stefanie Jensen-Völkle, Carla, Paul und Anna Völkle, Ellis Giebels, Jan und Ben Brombacher sieben neue Mitglieder in die Kolpingsfamilie aufgenommen werden.

Bei der Feier im Kolpingheim nahm die Vorsitzende Vera Giebels auf das im vergangenen Jahr verabschiedete neue Leitbild des Kolpingwerks Bezug, dessen Säulen auch für die Tiengener Kolpingsfamilie Richtschnur des Handelns seien. Ein wichtiger Punkt sei der Nachwuchs, weswegen sie sich freue, 2024 voraussichtlich eine Gruppe der Kolpingjugend einrichten zu können. Die stellvertretende Vorsitzende Heike Scharf blickte auf das Jahr zurück: Besuch des Adolph-Kolping-Besinnungswegs in Hochdorf, Besuch der Kolpingsfamilie Jestetten in Tiengen mit Stadtführung, Maiandacht in Breitenfeld; durch die Christbaumaktion wurden der „Weiße Ring“ und seine Arbeit in der Region unterstützt; mit dem Verkauf des Gesellenweins wurden Kirchenrenovierung und Kauf der Orgel gefördert.

Manuela Boll, Ursula Steinhoff, Herbert Simon und Wolfgang Thürmer wurden vom Vorstand für 50-jährige Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie Tiengen ausgezeichnet. Für 40-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorstand Anne-Marie Kaiser, Klaus Nieke, Heinz Basler und Oskar Maier.