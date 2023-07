Eine Verabschiedung und zahlreiche Ehrungen gegeben hat es bei der Singschule Doremi in Waldshut. Kantor Oliver Schwarz-Roosmann verabschiedete Doris Schäuble. Für die langjährige Chorleiterin gab es Blumen und ein Fotoalbum. 14 Jahre hatte sie die Chorspatzen geleitet. Damals sei die Kirchenmusikstelle in Waldshut unbesetzt gewesen und sie habe die Singschule zusammen gehalten. Als sie mit den Proben begonnen hätten, hätten sie eine blühende und intakte Singschule vorgefunden.

„Du hast unzählige Kinder für das Singen begeistert“, lobte Schwarz-Roosmann. Viele Kinder, die bei ihr gesungen hätten, seien groß geworden und immer noch dabei. Vor sieben Jahren habe sie eine Chorgruppe in Tiengen aufgebaut und Stimmbildung bei den Größeren gemacht. „Ich habe sehr gerne mit dir zusammen gearbeitet“, bedankte sich Schwarz-Roosmann. „Du verlässt die Singschule, aber du bist nicht weg, du leitest den Jugendchor „Soleil“ in Lauchringen und bleibst uns so erhalten.“

Geehrt wurden für fünf, sechs, elf und 15 Jahre zahlreiche Mitglieder. Sie hätten während der Corona-Pandemie Mitglieder dazu bekommen, was erfreulich sei. „Da hat sich gezeigt, wie stark der Zusammenhalt bei uns ist.“ Er freue sich, viele Chormitglieder für ihre Treue ehren zu dürfen. Für 15 Jahre geehrt wurden Luka Guzenko und Manuel Mühling. „15 Jahre Mitgliedschaft im Jugendchor das ist wie 50 Jahre im Kirchenchor“, sagte Schwarz-Roosmann.

Für fünf Jahre geehrt wurden dann Timo Börrnert, Charlotte Gendera, Pauline Michel, Lotte Sigg und Jakob Wadle. Für sieben Jahre geehrt wurden Clara Börrnert, Jakob Schulze, Malte Zimmermann. Antonia Roosmann, Julius Schneller, Emily Lisbeth Weber wurden für sechs Jahre geehrt. Lysianne Plutta wurde für elf Jahre geehrt.