Das Team der freiwilligen Helfer der Caritaswerkstätten Hochrhein hat bereits im Jahr 2019 den Ehrenamtspreis der Stadt Waldshut-Tiengen erhalten. In der Kategorie „Ehrenamt im Team“ wurden die ehrenamtlichen Helfer aus dem Bereich Freizeit und Bildung damals mit einer Urkunde ausgezeichnet. Verbunden mit der Auszeichnung war ein Gutschein der Stadt für eine „Kaffeefahrt auf dem Rhein“. Coronabedingt konnten aber erst jetzt die vielen Freiwilligen aus dem ganzen Kreisgebiet den Ehrenamtspreis feiern und auf der Waldshuter Fähre in froher Runde eine gemütliche Kaffeezeit verbringen.

Der Teamleiter „Freizeit und Bildung“ der Caritaswerkstätten, Michael Jourdan, begrüßte die Helfer und sagte: „Wir können stolz auf den Ehrenamtspreis sein.“ Und die Kaffeefahrt nutzte dann das bunt gemischte Helferteam für erinnernde Gespräche über ihren ehrenamtlichen Dienst zum Wohl von Menschen mit Behinderungen.

Vor 17 Jahren wurde dieses Angebot für Menschen mit geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen in den Katalog der Caritaswerkstätten aufgenommen. Diese Dienstleistung hat die Unterstützung der selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Menschen mit Beeinträchtigung zum Ziel. Das Motto lautet: „Gemeinsam Zeit verbringen, Freizeit gestalten, Spaß und Freude haben.“ Für diesen karitativen Dienst stehen Teamleiter Michael Jourdan 33 freiwillige Helfer zur Verfügung. Sie ermöglichen ihren Anvertrauten so „die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Sinne von Inklusion“, wie Jourdan es zum Ausdruck brachte.

Was 2006 mit wenigen Veranstaltungen begann, hat sich mittlerweile zu einem umfangreichen jährlichen Programm für alle Menschen mit Beeinträchtigung im Landkreis Waldshut entwickelt. Darunter sind verlockende Urlaubsreisen sowie vielfältige Abend-, Wochenend- und Ferienprogramme. Jourdan erzählte zum Beispiel, wie eine Gruppe mit 18 Behinderten und fünf Begleitpersonen sich für ein paar unvergessliche Urlaubstage eine komplette Burganlage angemietet hatte. Oder wie eine andere Gruppe, begleitet von freiwilligen Helfern, sechs Tage in London verbrachte und unter anderem „Harry Potter“ besuchte.

Aber auch einfachere Freizeitaktivitäten wie Kochen, Bowling, Malen und Basteln, Kino-Abende und weitere Angebote sind im Freizeit- und Urlaubsprogramm aufgelistet. „Geht nicht – gibt‘s nicht“, so begründete Jourdan sein Engagement für die Menschen mit Beeinträchtigung und versucht damit, die berechtigten Wünsche seines Klientels bestmöglich zu erfüllen.

Volker Wiese, der in seinem Ruhestand noch „was Nützliches tun“ wollte, ist auch noch mit 78 Jahren im Helferteam. Er sagte: „Man erlebt so viel und wundert sich immer wieder, was die Menschen mit Behinderung können.“ Der schönste Lohn für den Freiwilligendienst sei die Herzlichkeit und Freude der beeinträchtigten Menschen und immer mal wieder eine dankende Umarmung, sagte eine Helferin, dies sei alles nicht mit Geld aufzuwiegen.