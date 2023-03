Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Krenkinger Landfrauen sind sechs Mitglieder bei der Hauptversammlung geehrt worden. Christa Albrecht, Klothilde Kaiser, Amanda Lehmann, Hildegard Lehmann, Erna Stubbe und Mari Lehmann bekamen für ihre außergewöhnlich lange Vereinstreue von den Vorsitzenden Nadine Hug und Carola Alex ein Geschenk. Fünf neue Mitglieder sind dazugekommen und zwei haben den Verein 2022 verlassen.

Alter und neuer Vorstand (von links): Elvira Schmidt, (Vertreterin Landfrauenbezirk), Ines Morath (Kassiererin neu), Andrea Jäger (Beisitzerin neu), Julia Jäger (bisher Schriftführerin), Lisa Kehl (Schriftführerin neu), Carola Alex (Vorsitzende), Karin Hug (Beisitzerin), Nadine Hug (Vorsitzende), Claudia Ricchini (bisher Beisitzerin) und Nadja Greuter (bisher Kassiererin). Bilder: Gerhard Albicker | Bild: Gerhard Albicker

Schriftführerin Julia Jäger hielt Jahresrückblick. Im Mai nahmen die Landfrauen an einem Seminar zum Thema Patientenverfügung teil. Dazu waren auch Ehemänner und Familienmitglieder eingeladen. Beim Jahresausflug nach Neuenburg zur Landesgartenschau hatte man sich, wie sich herausstellte, den heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen um 40 Grad ausgesucht. Den Abschluss des dennoch gelungenen Tages hatte die Gruppe in einer Strauße in Seefelden.

Eine Radtour führte im Sommer von Krenkingen nach Eggingen mit Abschluss in der Hausbar der Familie Greuter. Treffpunkt der Vollmond-Sternwanderung der Landfrauen von Detzeln, Aichen, Breitenfeld und Krenkingen war auf dem Krenkinger Ruhbuck hoch über dem Dorf. Dort gab es selbstgemachte Köstlichkeiten und man genoss den wunderschönen Sommerabend mit herrlicher Alpensicht.

Der Familienwandertag startete im September in Tiengen nach Lauchringen durch den Bürgerwald und an der Wutach entlang. Einen Seniorennachmittag für Detzeln, Breitenfeld und Krenkingen gestaltete man mit den Kindern vom Kindergarten Detzeln. Zum Kranzflechten in der Halle Krenkingen mit Judith Gentner von der Feldblüherei in Dogern wurde in der Adventszeit eingeladen. Auch ein Yogaeinsteigerkurs mit Ingrid Hirzle und der Schnitzelsonntag waren Angebote des vergangenen Jahres.

Bei der Aktion Missio-hilft mit Spenden alter Handys kamen 23 Geräte zusammen und wurden an Misereor weitergeleitet. Auch ein Bücherschrank ist inzwischen auf Initiative der Landfrauen in Krenkingen eingerichtet worden. Die Bewirtung an der Bürgerversammlung, das traditionelle Lichtmessfrühstück, Teilnahme am Bunten Abend vom Sportverein und das Fasnachts „Alte Wiiber“ Frühstück rundeten den Berichtszeitraum ab.

Durch Einnahmen, die erst 2023 gebucht werden und zwei große Spendenaktionen für die Ukraine und das Ahrtal musste die scheidende Kassiererin Nadja Greuter von einem Minus im Jahresabschluss berichten. Allerdings steht der Verein finanziell auf guten Beinen und man hofft, 2023 wieder einen positiven Jahresabschluss zu haben. Elvira Schmidt war als Vizevorsitzende des Landfrauenbezirks zur Versammlung gekommen und gab einen Überblick der vielfältigen Angebote im kommenden Jahr auf Bezirksebene. Sie leitete auch die Neuwahlen.

Auch 2023 soll es wieder den Schnitzelsonntag in der Gemeindehalle geben. Die Pflege der Grünanlagen in Krenkingen, eine Aufgabe, die die Landfrauen seit vielen Jahren übernommen haben, soll ab 2023 neu organisiert werden. Dazu wurde eine Umfrage unter den Mitgliedern gemacht. Den neuen Anlagenpflegeplan stellte Nadine Hug vor. Demnächst kommt zusätzlich die Stadtgärtnerei in das Dorf, alle Anlagen durchgehen und unterstützend und beratend eine Pflege vorzunehmen. Angeregt wurden ein Hausflohmarkt und das Ibacher Bürstenmuseum als Ausflugsziel für 2023.