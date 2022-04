von Susanne Schleinzer-Bilal

Seit Februar tobt der Krieg in der Ukraine. Auch hier in der Region wollen die Menschen dem kriegsgebeutelten Volk helfen. Unter ihnen ist auch Stepan Feduniw, der als Assistenzarzt in der gynäkologischen Abteilung des Klinikums Hochrhein in Waldshut gearbeitet hat. Er stammt aus dem ukrainischen Iwano-Frankiwsk und wollte er erst selbst in die Ukraine, um zu kämpfen.

Stepan Feduniw stammt aus der Ukraine und arbeitet als Assistenzarzt am Klinikum Hochrhein in Waldshut. Mittlerweile ist er in Villingen-Schwenningen tätig. | Bild: Privat, Lidia Skuza

„Er kam dann aber auf mich zu und fragte mich, ob wir nicht etwas tun können“, erklärt Eleonore Gisy, Chefärztin der Gynäkologie in Waldshut. Im dortigen Krankenhaus für Früh -und Neugeborene fehle immer wieder Strom. „Ihm lag das Krankenhaus seiner Heimatstadt am Herzen, in dem seine Großeltern und sein Vater bereits gearbeitet hatten und in dem er geboren wurde“, so Gysi weiter.

Die freuen sich, dass sie den Menschen in der Ukraine helfen können (von links): Dr. Eleonore Gisy, Hedi Müller und Alexander Müller. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Gysi habe dann mit Hedi Müller, der Vorsitzenden des Vereins Zukunft für Ritschow aufgenommen. „Wir hatten schon Erfahrung mit Transporten und hatten auch Kontakte“, ergänzt Hedi Müller. Über den Verein haben die Ärzte zu Spenden aufgerufen. Auch Oberbürgermeister Philipp Frank, die Stadtwerke Waldshut-Tiengen und die Stadtverwaltung waren mit im Boot.

„Wir wollten einen Generator kaufen, da durch die immer wieder andauernden Stromausfälle die medizinischen Geräte nicht mehr funktionierten. Ein Techniker von den Stadtwerken hat uns geholfen, das passende Gerät auszusuchen“, sagt Müller.

Fündig wurden sie schließlich in den Niederlanden bei einer Firma, die Stromaggregate vermittelt. Der Generator ist ungefähr 18 Meter lang, wiegt etwa 5,5 Tonnen und ist etwa so groß wie ein Schiffscontainer. Die Spedition Eckert aus Albbruck übernahm kostenlos den Transport von den Niederlanden nach Warschau und von dort in die Ukraine.

Der Generator, der mit Hilfe von Spenden aus Waldshut-Tiengen angeschafft werden konnte, wurde vor dem Krankenhaus in der Urkaine aufgestellt. | Bild: Stepan Feduniw

„Das war eine aufregende Zeit“, fasst die Chefärztin zusammen. „Es ging auch richtig schnell und unbürokratisch“, ergänzt Müller. Mit einer bedeutenden Spende hätte sich auch Dr. Bernd Hildenbrand von der Leonardis Stiftung beteiligt. Mit ihm haben sich die Verantwortlichen zusammen gesetzt, um zu klären welche Geräte am dringendsten gebraucht würden. Aber auch aus dem Ausland seien Spenden gekommen.

Hilfe für Flüchtlinge in Waldshut-Tiengen Jeden Donnerstag findet von 18.30 bis 20.30 Uhr im Veranstaltungsraum der Stoll-Vita-Stiftung, Brückenstraße 15 in Waldshut, ein Infotreff für alle statt, die sich in der Arbeit mit Flüchtlingen engagieren möchten. Das Treffen dient dem Austausch von konkreten Informationen und der Planung von konkreten Angeboten. Das Angebot richtet sich laut Stadtverwaltung auch an Menschen aus der Ukraine, die Unterstützung brauchen, sich einbringen möchten, oder auch ein Angebot machen möchten. Aktuell zeichne sich laut Mitteilung der Stadt ein großer Bedarf in den Bereichen Kinderbetreuung, Spracherwerb und Jobvermittlung ab.

Die Spendenbereitschaft sei überwältigend gewesen. „Es ist eben anders zu wissen, für was man spendet“, so Gisy. „Unsere Gelder kommen immer bei den Empfängern an, das wissen unsere Spender“, ergänzt Müller. Anfangs hätten die Initiatoren gar nicht einschätzen können, was so ein Generator kostet. Schlussendlich kamen 80.000 Euro zusammen. Und: „Das ist nicht das Ende, es gehen jeden Tag neue Spenden ein, wir machen weiter, haben schon neue Pläne“, erklärt Müller.

Der Generator hat ein Dach bekommen und ist jetzt vor den Witterungseinflüssen geschützt. | Bild: Privat

In der Tat wird außerdem ein mobiles Röntgengerät, ein Narkosegerät, Patientenmonitore sowie Beatmungsgeräte für Früh- und Neugeborene auf den Weg geschickt. So könnten sie Leben retten. Verschreibungspflichtige Medikamente würden dagegen von der Apotheke ohne Grenzen geschickt.

„Die Leute sind unheimlich dankbar, es bedeutet ihnen sehr viel“, verdeutlich Gisy. Der Generator versorge nicht nur ein Krankenhaus, sondern mehrere. Der Krieg habe eine enorme Solidarität mobilisiert, man unterstütze sich gegenseitig, sind sich die Initiatoren der Aktion sicher.