von Susanne Schleinzer-Bilal

25 Blutspender haben im vergangenen Jahr zwischen zehn und 100 Mal Blut gespendet. Acht von ihnen wurden in der Mensa des Klettgau-Gymnasiums Tiengen für ihren Einsatz „als Lebensretter“, so Oberbürgermeister Philipp Frank, geehrt. Neben einer Urkunde und der Blutspender-Ehrennadel bekamen sie einen Städtegutschein in Höhe ihrer Spende und einen Extra-Essensgutschein im Wert von fünf Euro.

Waldshut-Tiengen Im Kampf gegen den Müll in Tiengen engagiert sich Andreas Otte Das könnte Sie auch interessieren

Zehn Mal Blut gespendet haben Stefanie Brenninger, Johannes Fleig, Christian Müller, Lucian-Vasile Muntenau, Sarah Schmidt, Manuel Semar und Philipp Sattler. 25 Mal Blut gespendet haben Benedikt Rösner, Tanja Veselic und Markus Winkler. 50 Mal Blut gespendet haben Daniel Duttlinger (Feuerwehr), David Schnabel und Markus Schwenk. Einmal wurde 75 Mal Blut gespendet und einmal 100 Mal (Johannes Schauer aus Krenkingen).

Die Blutspender aus den Ortsteilen, die hier teilweise nicht namentlich erwähnt sind, wurden bereits von den jeweiligen Ortsvorstehern geehrt.