Tack, tack, tack-tack-tack: An einem Schmutzigen Donnerstag wie heute werden die Bewohnerinnen und Bewohner von Waldshut normalerweise im Morgengrauen durch derlei Geräusche wach. Doch das traditionelle Wecken der Geltentrommler, die mit schweren Holzlöffeln ihre umgehängten Waschzuber rhythmisch bearbeiten, ist wegen der Pandemie abgesagt worden. Und während es auch Politiker gibt, die sich vor dem Kundtun unbequemer Wahrheiten zieren, hat Oberbürgermeister Philipp Frank in einer deutlichen Ansage bekräftigt, dass Straßenfasnachts-Aktivitäten und die Corona-Ausgangsbeschränkungen (die schließlich auch tagsüber gelten) nicht zusammenpassen. Auch vor dem Hintergrund, dass der Kreis Waldshut landesweit zu den Regionen mit den höchsten Neuinfektions-Zahlen gehört, dürfte klar sein, welche Priorität derzeit närrischen Umtrieben wohl eingeräumt werden kann.

Waldshut-Tiengen Kosten steigen auf zehn Millionen Euro: Warum die Freien Wähler den Bau des Waldshuter Feuerwehrgerätehauses zwischenzeitlich stoppen wollten Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings sind in diesen schwierigen Zeiten auch noch andere und eher fragwürdige Signale zu vernehmen. Dass etwa eine Kreisgemeinde den Haustürverkauf einer Fasnachtszeitung erlaubt und damit dann doch offiziell zulässt, dass Narren trotz Ausgangsbeschränkung durch die Straßen und von einer Wohnung zur nächsten ziehen, erscheint trotz der damit verbundenen Auflagen bemerkenswert. Und dass ein Bürgermeister aus einem Nachbarlandkreis beim Aufstellen eines Narrenbaums mit dabei ist und damit dem Ereignis den ortspolizeilichen Segen gibt, ist ein weiteres Beispiel für gewagte Lockerungs-Übungen an der Corona-Verordnung. Das Landratsamt hat zu Beginn der Woche in einem seiner täglichen Covid-19-Dossiers eine passende Botschaft formuliert: Gründe für die nach wie vor hohen Infektionszahlen könnten „auch darin liegen, dass noch zu viele private Kontakte stattfinden und die Mobilität zu hoch ist. Folglich kann nur an das Verantwortungsbewusstsein appelliert werden, das eigene Verhalten in Bezug auf Kontakte, Abstände und Mobilität zu überprüfen“. Wenige Tage vor der Fasnacht, die irgendwie nicht, aber irgendwie doch stattfindet, klang das fast schon wie ein Weckruf.