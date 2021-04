Seit knapp drei Wochen ist das Drive-in-Testzentrum auf dem oberen Chilbiplatz in Waldshut geöffnet. Bürgerinnen und Bürger können sich dort bei der kommunalen Teststation montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr kostenlos und ohne Voranmeldung auf das Corona-Virus untersuchen lassen. Das Angebot werde gut angenommen, wie die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen mitteilt.

„Wir haben bisher allein auf dem Chilbiplatz 1937 Tests durchgeführt. Die Anzahl der Tests ist dabei wöchentlich angestiegen“, erklärt Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, auf Nachfrage dieser Zeitung. Von diesen knapp 2000 Tests seien 16 positiv gewesen. Am Montag und am Freitag sei der Andrang besonders hoch. „Vor allem am Montagvormittag und am Freitagnachmittag“, berichtet Wiener.

Aufgrund von Nachfragen nach Testmöglichkeiten in den Abendstunden und am Wochenende hat die Teststation ihre Öffnungszeiten erweitert. Seit Ende März unterstützt die Waldshuter Bären-Apotheke montags, dienstags und donnerstags jeweils von 17 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr die Stadt beim Testen. Darüber hinaus ist auch der DRK-Ortsverein Waldshut seit Kurzem beteiligt und führt freitagabends von 17 bis 20 Uhr auf dem oberen Chilbiplatz und kostenlose Bürgertestungen durch.

Weitere Testangebote In Tiengen führen die Markt-Apotheke, die Apotheke am Seidenhof und die Engel-Apotheke beim Dehner-Gartencenter Schnelltests durch. Letztere bietet auch PCR-Tests und Testungen für Firmen an. In Waldshut testet die Löwen-Apotheke. In der kommenden Woche sollen zudem zwei Testzentren auf dem Viehmarktplatz in Waldshut (betrieben von der Engel-Apotheke) und auf dem Marktplatz in Tiengen (betrieben von der Markt-Apotheke und der Apotheke am Seidenhof) an den Start gehen. Die Infrastruktur sei bereits aufgebaut, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit.

Auf einem ausgewiesenen Parkplatz können Getestete nach erfolgtem Nasen-Rachen-Abstrich auf das Ergebnis ihres Schnelltests warten. Nach 15 Minuten kommt ein Mitarbeiter der Teststation zum Auto, teilt das Ergebnis mit und erklärt, was nach einem positiven Test zu beachten ist. Das Testangebot richtet sich vor allem an Autofahrer, aber auch Fußgänger und Radfahrer können sich auf dem Chilbiplatz testen lassen.

Um das Testzentrum auf dem Chilbiplatz zu entlasten, hat die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen die Drive-in-Teststation im Gewerbegebiet Kaitle für weitere Teile der Bevölkerung geöffnet. Bislang wurden beim dortigen Feuerwehrgerätehaus in erster Linie Schul- und Kindergartenpersonal getestet. „Jeden Tag stehen dort zu den Testzeiten freie Kapazitäten zur Verfügung“, heißt es aus dem Rathaus. Neu ist ein Testangebot für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nicht selbst testen können. Die Öffnungszeiten im Kaitle sind montags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 13 bis 16 Uhr.