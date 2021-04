von Ursula Freudig

Keine Proben, kein Training und keine Hauptversammlungen in Präsenz, keine öffentlichen Auftritte und Veranstaltungen – Corona hat nunmehr seit mehr als einem Jahr das gewohnte Leben in den Vereinen über weite Strecken zum Erliegen gebracht. Die meisten Vereine waren Ende 2019 oder im ersten Quartal 2020 zum letzten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen. Wir haben fünf Waldshut-Tiengener Vereine zu ihrer Situation befragt.

Aktuelle Corona-Regeln Kontaktbeschränkung Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten (ohne Kinder bis einschließlich 14 Jahre) dürfen sich im privaten und öffentlichen Raum treffen. Anlagen Die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeitindividualsport ist untersagt. Ausgangsbeschränkung Zwischen 21 und 5 Uhr Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung nur aus triftigem Grund erlaubt.

Was alle übereinstimmend sagen: Es gibt keinen erhöhten Abgang an Mitgliedern, die Treue der aktiven und passiven Mitglieder ist groß. Treffen im Sinne des Vereinszwecks und der Geselligkeit werden schmerzlich vermisst, teilweise wird durch Online-Angebote versucht, zumindest etwas davon aufzufangen.

Waldshut-Tiengen Corona bremst das Vereinsleben bei der Stadtmusik Waldshut aus Das könnte Sie auch interessieren

Finanziell schmilzt das Polster der befragten Vereine, es fehlen die Veranstaltungen und Aktivitäten, die Geld einbringen. Alle kommen bislang aber – teilweise dank zusätzlicher Spenden und Unterstützung von Sponsoren – noch über die Runden. Ausgaben werden so klein wie möglich gehalten und fallen glücklicherweise teilweise auch weg wie, zum Beispiel Hallengebühren. Geplant wird kaum, umso mehr gehofft. Alle sehnen sich danach, dass noch diesen Sommer etwas Normalität ins Vereinsleben zurückkehrt.

Klaus Fricker ist Vorsitzender des VfB Waldshut. | Bild: Gerd Welte

VfB Waldshut, Vorsitzender Klaus Fricker: „Da kein Training und Spielbetrieb erlaubt ist, ruht der gesamte Jugend- und Aktiv-Bereich. Unsere Stimmung ist getrübt und unsere finanzielle Lage sehr bescheiden, da quasi alle Einnahmemöglichkeiten seit den Corona-Einschränkungen auf null runtergefahren sind. Wir sind auf Unterstützung angewiesen. Für dieses Jahr noch nicht aufgeben haben wir den City Run, den wir in Absprache mit unserem Hauptsponsor May in den September verschoben haben. Ein Autokino, wie vergangenes Jahr auf dem Chilbiplatz, planen wir nicht mehr, weil die Kosten nicht gedeckt wurden. Wir arbeiten derzeit im Hintergrund: Wir wollen unsere Homepage erneuern und mit einem frischeren Auftritt zukünftige Sponsoren ansprechen. Ebenfalls überdenken wir unsere Sportanlage im Hinblick auf eine breitere Nutzung in Form von Breitensportangeboten im Freizeitbereich, zum Beispiel eine Bocciabahn, ein Basketballfeld und eine Tischtennisplatte.

Rainer Feudel ist Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Waldshut-Tiengen. | Bild: Manfred Dinort

Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen, Vorsitzender Rainer Feudel: „Im vergangenen Jahr konnten wir noch einige Wanderungen durchführen, zurzeit sind keine gemeinschaftlichen Wanderungen möglich. Wir haben zwar ein Programm aufgestellt, gehen aber davon aus, dass vieles davon nicht durchführbar sein wird. Aufgrund der ständig wechselnden Vorschriften ist eine realistische Planung nicht möglich. Die Stimmung wird von Woche zu Woche schlechter. Viele unserer Mitglieder sind alleinstehend. Diese leiden besonders darunter, dass Kontakte zu anderen Mitgliedern kaum noch möglich sind. Erfreulich ist, dass wir 2020 sogar einen Mitgliederzuwachs hatten.“

Daniel Leers von der Theaterbühne Freies Hochrhein Schauspiel. | Bild: Ursula Freudig

Freies Hochrhein Schauspiel, Kleine Bühne, Gründer und Leiter Daniel Leers: „Zuletzt haben wir tatsächlich 2019 ‚Tannöd‘ im Schlosskeller gespielt. Die Premiere von ‚Mordstheater‘ im April 2020 erstarb. Aktuell dürfen wir nicht proben, das macht es etwas schwierig, das Stück aus 2020 bis in den Herbst 21 oder sogar länger zu retten. Da werden wir wohl wieder fast bei null anfangen müssen. Auch wenn die Hoffnung, noch dieses Jahr eine Indoor-Produktion anbieten zu können, schwindet, bereiten wir mehrere Dinge vor für eine mögliche Eröffnung im Herbst wie einen Gala-Abend mit Gästen und ein Ein-Frauen-Stück rund um eine griechische Sage.“

Antonia Kiefer ist Kassiererin der Chorgemeinschaft Tiengen. | Bild: privat

Chorgemeinschaft Tiengen, Kassiererin Antonia Kiefer: „Onlineproben kommen nicht im Ansatz an eine Präsenzprobe heran. Unser Angebot wird im Schnitt von nur etwa acht bis zwölf Personen wahrgenommen. Es ist nicht jedermanns Sache, den Bildschirm anzusingen, auch wenn unsere Dirigentin Myri Turkenich, die sich wegen der Pandemie seit Weihnachten in Israel befindet, die Proben mit Elan, Geduld und Humor durchführt. Wir hoffen, dass wir bald wieder bei schönem Wetter in echt vor unserer Sängerhütte am Vitibuck proben dürfen. Laut Experten sind ausschließlich Indoor-Veranstaltungen für die Übertragung und Ansteckung mit dem Virus verantwortlich, daher hoffen wir auf ein entsprechendes Signal aus der Politik.“

Melanie Mallinovski, Vorsitzende des Turnvereins Tiengen. | Bild: Ursula Freudig