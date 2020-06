von Susann Duygu-D'Souza

Auch der stationäre Handel in Tiengen habe die Auswirkungen der Corona-Krise stark zu spüren bekommen. Zu diesem Fazit kam Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank bei einem weiteren Rundgang durch die Tiengener Geschäfte zusammen mit Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Tiengener Aktionsgemeinschaft, und Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft. „Wochenlange mussten die Händlerinnen und Händler ihre Geschäfte geschlossen halten. Vor diesem Hintergrund war es mir wichtig, mir nach Wiedereröffnung der Betriebe persönlich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen, wie die Unternehmerinnen und Unternehmer den Lockdown der vergangenen Wochen erlebt haben und mit der aktuellen Situation umgehen“, sagt Frank.

Ob Philipp Frank und Zara Tiefert-Reckermann waren bei ihrem Rundgang auch bei Renate Nujsongsinn vom Geschäft „Schmuck der etwas anderen Art“. Die Inhaberin schreibt nach dem Besuch auf ihrer Facebook-Seite: „Der Zusammenhalt aller Händler und die Hilfe und das Interesse und die Unterstützung unserer gewählten Vertreter sind wichtiger als jeh zuvor.“ | Bild: privat

Hohe Umsatzrückgänge

Zwar haben alle Geschäfte nach einer wochenlangen Schließung wieder geöffnet, doch bisher seien die Umsätze noch weit entfernt von denen vor der Krise. Nikola Kögel: „Wir schätzen, dass der Verlust bei den meisten Unternehmern branchenübergreifend zwischen 30 bis 50 Prozent liegt. Dazu zählen nicht nur Einzelhändler wie Bekleidungsgeschäfte, sondern auch Apotheken, Schmuckgeschäfte, aber auch die Gastronomie.“

Aktionsgemeinschaft Bereits seit über 30 Jahren vertritt die Aktionsgemeinschaft Tiengen die Interessen von Einzelhändlern, Dienstleistern und Gewerbetreibenden, aber auch jene der Freiberufler, Handwerker, Vereine und Privatpersonen der Stadt. Seit 1987 gegründet plant, konzipiert und realisiert sie verkaufsfördernde Maßnahmen mit ihren rund 200 Mitgliedern. Ziel ist es, eine Aktion pro Monat zu realisieren. Vorsitzende ist Zara Tiefert-Reckermann. Die Aktionsgemeinschaft organisiert unter anderem Verkaufsoffene Sonntage, die Hoorige Mess‘ an Fasnacht, das Jazzfest „Tiengener Sommer“, das dieses Jahr bereits wegen der Corona-Krise abgesagt worden ist, den Schwyzertag und das Erntefest. Hinzu kommen über das Jahr verteilt verschiedene Aktionen wie der Kindertag, Willkommen Frühling mit Blumenschmuck in der Innenstadt oder die Weihnachtsbeleuchtung.

Unterschied zu Waldshut

Im Unterschied zu den Waldshuter Geschäften gebe es in Tiengen generell weniger Schweizer Kunden, weshalb die Schließung der Grenze zur Schweiz in Tiengen nicht so gravierende Auswirkungen habe. Jedoch: „Unsere Kunden stammen hauptsächlich aus der Region, aber ein Wohlfühlbummeln, wie vor der Krise, findet derzeit bei uns fast nicht mehr statt. Die Kunden decken sich mit notwendigen Produkten ein, aber derzeit eben nicht mit viel mehr“, sagt Kögel.

Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft, war zusammen mit OB Philipp Frank (rechts) auch bei Dirk Geiger, Inhaber der Markt-Apotheke in Tiengen. Auch er kämpft mit den Auswirkungen der Corona-Krise. | Bild: privat

Tiengener Geschäfte setzen in Krise auch aufs Internet und Telefon

Zwar sei die Welle der Unterstützung von Kunden, aber auch unter den Geschäftsleuten selbst, während der vorübergehenden Schließung der Geschäfte wegen der Corona-Pandemie sehr hoch gewesen, allerdings würden mittlerweile immer weniger Kunden Ware über die Online-Angebote der einzelnen Geschäfte beziehen.“Vielleicht denken die Kunden, dass wir ja jetzt geöffnet haben und sie uns nicht mehr Arbeit machen wollen, weil wir die Ware dann ja verschicken oder sogar nach Hause liefern“, vermutet Kögel. Sie betont aber, dass die bisherigen Angebote – wie die Bestellung über die jeweiligen Internetseiten oder per Whatsapp sowie Telefon der Geschäfte – weiterhin bestehen und Kunden diese gerne nutzen können. „Bleibt der Umsatz auf dem derzeitigen Niveau, werden viele Unternehmer bald vor großen Problemen stehen.“

OB Philipp Frank: „Was die Lage in Tiengen möglicherweise zusätzlich erschwert, ist, dass wir dort seit geraumer Zeit einige Großbaustellen haben, die am täglichen Leben sicher nicht spurlos vorübergehen, beziehungsweise vorübergegangen sind.“ Ob Frank weiter: „Ungeachtet der Schwere dieser Krise habe ich bei meinen Rundgang viel Optimismus und Entschlossenheit feststellen dürfen, diese Herausforderung zu meistern.“

Oberbürgermeister Philipp Frank (links) hat sich zusammen mit Zara Tiefert-Reckermann bei Alexander Wagner vom Geschäft „Der Weinladen“ in Tiengen einen Überblick in der Corona-Krise verschafft. | Bild: privat

Zudem gibt es einen weiteren Lichtblick gibt es in der Corona-Krise: „Ich finde es toll, wie sich viele Menschen in der Krise zusammengeschlossen haben“, sagt Kögel. „Es hat eine echte Solidarität stattgefunden, die uns zusammengeschweißt hat.“