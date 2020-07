Bestens in Erinnerung ist, wie wir zu Studentenzeiten unter Missachtung des amtlichen Vermummungsverbots gegen Berufsverbote und Häuser-Räumungen demonstriert haben. Der damalige „Mund-Nasen-Schutz“ stammte nicht aus der Apotheke und auch nicht von näh-begeisterten Landfrauen, gab aber das gute Gefühl, in Sachen Anonymität mit den martialisch ausstaffierten Polizeikräften mithalten zu können…

Absurdistan im Freibad

Verrückt ist auch die aktuelle Situation im Waldshuter Freibad, dessen Fan ich als begeisterter Bahnen-Schwimmer nun schon seit einem halben Jahrhundert bin – oder besser: war! Denn in diesem Sommer gilt dort: voller Eintrittspreis für die Nutzung des halben Beckens. Nach 25 Metern stoppt eine Sperre den Schwimmspaß. Die alte Umwälz-Technik garantiert laut Bäder-Chef Daniel zur Mühlen nicht, dass das Keim tötende Chlor gleichmäßig im gesamten Becken verteilt wird. Unglaublich, unter welchen Gefahren man dort nichts ahnend 2019 geschwommen ist... Zur Mühlen hat im Übrigen kein Problem mit dem diesjährigen Preis-Leistungs-Verhältnis im Waldshuter Freibad, ganz im Gegenteil: „Wir müssten eigentlich den vierfachen Preis verlangen, angesichts der vielen Auflagen!“

Linienbus irritiert

Höchst irritierend war auch die jüngste Begegnung mit einem SBG-Linienbus: Der fuhr in beachtlichem Tempo durch die Waldshuter Bismarckstraße, obwohl an der Front große Leuchtbuchstaben „Fahrerpause“ signalisierten. Oha – Waldshut als neues Testgebiet für automobile Autonomie? Natürlich nicht! Schnell wird klar, dass der Fahrersitz nicht verwaist und die Person am Steuer im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Kräfte ist…

Vögelei vor Kirche

Auch die Tierwelt der Waldstadt bietet Überraschendes. Tauben gehören ja schon lange zum Stadtbild. Seit kurzem tummeln sich diese Vögel immer öfter vor der katholischen Kirche. Und sie tun dort, was Tauben gerne machen: turteln. Oder auch mehr. So war ich jüngst Zeuge einer lupenreinen „Vögelei“. Aber auch für hart gesottene Moral-Apostel kein Grund, um Rot zu sehen: es ging ja nicht um Lustbefriedigung, sondern um die gute Fortpflanzung...