von Susanne Schleinzer-Bilal

Mit dem Lied „Heaven is a wonderful place“, das kurzerhand in „Eschbach is a wonderful place“ umgetauft wurde, stimmte sich der Singkreis Eschbach auf die Hauptversammlung in der Gemeindehalle ein. „Ihr steht gesangsmäßig toll da, wenn alle Bässe da sind, ein super sound“, lobte Dirigentin Stephanie Pönitz die Sänger des Singkreis Eschbach. Nach einem langen stillen Winter habe sie sich gefragt, ob jemand kommen würde. „Ich war positiv überrascht, wie sofort alle da waren und ganz viel Lust hatten zu singen“, sagte die Dirigentin.

Die Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand im Amt bestätigt. Gertrud Stessl bleibt Vorsitzende. „Du bist ein Mensch voller Power und Freude, du reißt alle mit, das ist grandios“, beglückwünschte die Vorsitzende des Chorverbands Maria Krug Gertrud Stessl zur Wiederwahl. Ebenfalls wieder gewählt wurde die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Bing und auch Markus Wassmer, „der Mann für alle Fälle“ wie ihn die Vorsitzende lobend hervorhob, der weiter Kassierer bleibt.

Dirigentin ist weiterhin Stephanie Pönitz. Als Schriftführerin wird sich erneut Gabi Baier betätigen, Notenwart ist bis auf weiteres Silke Würtenberger, die das Amt von Paul Seitel übernommen hatte, der Anfang des Jahres verstorben war. Sie sei sehr froh, dass sie damals das Dorfsingen veranstaltet hätten und auch dem damals erkrankten Paul Seitel ein Ständchen gebracht hätten, erklärte Stessl. Sein Tod hinterlasse eine große Lücke, sein musikalischer Sachverstand und seine Bass-Stimme fehlten. „Es war wichtig, dass wir damals hingegangen sind, wir werden ihn lange vermissen“, bestätigte auch Pönitz. Sie schaue optimistisch in die Zukunft, sie könnten auf jeden Fall Open-Air–Konzerte geben, erklärte Stessl dann. Freuen würde sie sich auch über noch mehr Fördermitglieder. „Wir haben euer Jägerlied vermisst bei der Bürgerversammlung“, bedauerte Ortsvorsteher Matthias Schupp und fügte an: „Aber in diesem Jahr geben wir wieder Vollgas, das war ein toller Start heute Abend.“