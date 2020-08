von Susann Duygu-D'Souza

Sabine Maier, Vorsitzende des Peru-Freundeskreises Tiengen-Lauchringen, kann es kaum fassen, wie hoch die Hilfsbereitschaft in der Region ist. Rund 16.000 Euro Spendeneinnahmen sind nach einem Artikel dieser Zeitung von Mitte Juni bisher eingegangen. „Damit hätten wir nie gerechnet“, sagt die Tiengenerin. In dem Artikel hat Pfarrer Peter Seibt, der elf Jahre lang in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Tiengen tätig und zusätzlich vier Jahre Seelsorger in Lauchringen war und jetzt in Peru lebt, über die verehrende Situation in der peruanischen Hauptstadt Lima aufgrund der Corona-Pandemie berichtet. Pfarrer Seibt sagte damals gegenüber dieser Zeitung: „Wenn die Menschen vielleicht nicht wegen Covid-19 sterben, dann aber sicher an Hunger.“

Freundeskreis Peru Der Freundeskreis Peru Tiengen-Lauchringen entstand 1995 aus der Idee einer Hilfsaktion für die Kirchengemeinde San Martin de Porres in Pamplona Alta, Lima. Die Partnerschaft im Sinne dieses Freundeskreises versteht sich als wechselseitiges Geben und Nehmen. Die Unterstützung von Projekten in der Partnergemeinde erfolgt überwiegend als Hilfe zur Selbsthilfe. Vorsitzende des Vereins sind Sabine Maier und Anna-Lena Hilpert aus Tien­gen.

Pfarrer Peter Seibt bei einem seiner Gottesdienste während der Corona-Krise, der im Internet übertragen wird. | Bild: privat

Pfarrer Peter Seibt, der seit Oktober 2019 in der deutschsprachigen katholischen Pfarrgemeinde San José in Miraflores lebt, einem Teilort Limas, erklärte damals: „Rund 70 Prozent der Menschen hier sind in der Schattenwirtschaft tätig, also im informellen Sektor.“ Das heißt, sie arbeiten als fliegende Händler, Autoputzer oder Obstverkäufer, was derzeit eigentlich verboten ist. Der Hunger macht sich aber immer breiter unter den ­Tagelöhnern. Pfarrer Seibt: „Das ist auch der Grund, weshalb viele hier trotz strikter Ausgangssperre arbeiten gehen. Sie versuchen, Handel zu betreiben, um sich und die Familie ernähren zu können.“

Der Peru-Freundeskreis konnte mit Hilfe der Spender aus der Region zahlreiche Essenspakete in Lima verteilen. | Bild: privat

„Wir sind alle überwältigt, dass so viel Geld eingegangen ist. Damit hätten wir nie gerechnet“, sagt Sabine Maier, die mit einem Großteil der Spenden derzeit die peruanische Partnergemeinde San Martin de Porres in Pamplona Alta in Lima unterstützt. „Weil die Summe so hoch war, konnten wir gleich mehrere Projekte unterstützen. Zum einen konnte endlich wieder die Armenküche eröffnet werden, zu der jetzt in der Corona-Krise mit Hilfe der Spenden täglich rund 50 Personen kommen können.“

Der Freundeskreis Peru hat mit Unterstützung der Spender vom Hochrhein wieder Essenspakete in Lima an Bedürftige verteilen können. | Bild: privat

Außerdem haben Ehrenamtliche Essenspakete an Bedürftige verteilt, denen aufgrund der Krise alle Einnahmen weggebrochen sind. „Es ist hier fast unvorstellbar, aber die Menschen hatten nicht einmal Geld, um sich Grundnahrungsmittel zu kaufen“, weiß Sabine Maier aus Tiengen, die regelmäßig mit Pfarrer Seibt und Mitgliedern der südamerikanischen Partnergemeinde in Kontakt steht. „Weil wir auch eine Mädchenschule unterstützen, konnten dort wieder Essenspakete verteilt werden, die auch bei den Schülern dringend notwendig sind.“ Zudem habe Pfarrer Seibt einen Teil des Geldes erhalten, um bedürftige Senioren in seiner Gemeinde ebenfalls mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Sabine Maier, Vorsitzende des Peru-Freundeskreises | Bild: privat

Bis heute sei die Situation in Peru besorgniserregend, weiß Sabine Maier. „Zwar wurde die Ausgangssperre mittlerweile aufgehoben, dafür steigen die Zahlen der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, wieder. Die Menschen dort kommen nicht einmal an Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen heran, denn zum einen gibt es dort kaum Medikamente und zum anderen sind die Preise seit Corona um ein zehn- bis 20-faches gestiegen.“ Medikamente will der Freundeskreis Peru nicht verschicken. „Wir haben das in der Vergangenheit versucht, aber leider sind die Medikamente nicht dort angekommen, wo sie sollten. Deshalb setzen wir weiter auf direkt Hilfe vor Ort“, sagt Sabine Maier.