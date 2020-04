von Susann Duygu-D'Souza

Trotz Temperaturen über 20 Grad und viel Sonnenschein haben sich die meisten Menschen in Waldshut-Tiengen in den vergangenen Tagen an das Kontaktverbot in der Corona-Krise gehalten. Doch jetzt steht das Osterwochenende vor der Tür. Um zu überprüfen, ob sich die Menschen weiter an das Kontaktverbot halten, werden Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes im Einsatz sein, um auf die Einhaltung der geltenden Vorsichtsmaßnahmen hinzuwirken, informiert Ralph Albrecht, Leiter des städtischen Ordnungsamtes.

Die Rheinpromenade ist für Spaziergänger ein beliebter Platz in Waldshut. Gesperrt soll sie zu Ostern aber nicht werden. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Kontrolliert werde im gesamten Stadtgebiet. Hierzu zählt auch die Rheinpromenade in Waldshut. Ralph Albrecht: „Den dortigen Zulauf haben die Kolleginnen und Kollegen des Vollzugsdienstes aber als überschaubar eingestuft.“ Eine Sperrung der Promenade, wie es sie in anderen Städten und Gemeinden für bestimmte, in der Regel hoch frequentierte Plätze gebe, stehe vor dem Hintergrund dieser positiven Erfahrungen nicht zur Debatte.

Am vergangenen Wochenende war der Gemeindevollzugsdienst im Einsatz. Bisher ohne besondere Vorkommnisse, wie der Ordnungsamtsleiter berichtet. Ralph Albrecht: „Die Hoffnung – aber auch die Bitte beziehungsweise der Appell – ist, dass dieser besonnene Umgang mit der aktuellen Situation auch über das lange Osterwochenende gelingt.“

Vereinzelte Verstöße auf dem Bolz- und Basketballplatz auf dem Aaaberg

Dennoch wurden punktuell „Verstöße wegen unangepassten Freizeitverhaltens im Hinblick auf die sogenannte Corona-Verordnung festgestellt“, informiert Albrecht; etwa beim Bolz- und Basketballplatz auf dem Aarberg, dem Schulgelände des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut und dem Schulareal in der Tiengener Südstadt. „Diese Bereiche werden täglich durch den städtischen Vollzugsdienst angefahren und auf die Einhaltung der geltenden Bestimmungen hin kontrolliert.“ Verstöße seien bislang „im Wege des konstruktiven Dialogs und einer mündlichen Verwarnung“ abgehandelt worden.

Vereinzelte Bußgelder wurden bereits verhängt

Aber es wurden auch schon Bußgelder wegen wiederholter Verstöße gegen das Kontaktverbot am Viehmarktplatz und Busbahnhof Waldshut sowie am Löwendenkmal in Tiengen verhängt, informiert Ralph Albrecht. Seit kurzem gibt es einen landesweit einheitlichen Bußgeldkatalog. So können die kommunalen Ortspolizeibehörden bei einem Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zwei Personen, die nicht in einem Haushalt leben, ein Bußgeld von 100 bis 1000 Euro pro Person verhängen. Bei wiederholten Verstößen stehen Bußgelder bis zu 25 000 Euro im Raum.