Normalerweise ziehen am 6. Januar jeden Jahres Sternsinger von Haus zu Haus. Die Entscheidung der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, erneut darauf zu verzichten, steht bereits seit Dezember fest. Wie bereits im vergangenen Jahr fällt die Tradition wegen Corona aus. Dennoch soll die Sternsinger-Aktion fortgesetzt und der Segen auf anderem Wege sicher verteilt werden. Hierfür plant jede Pfarrgemeinde selbst, wie das aussehen soll.

Die Umsetzung erfolgt in Form von vorbereiteten Segenstüten, in denen ein Segensspruch, Kreide und Aufkleber zu finden sind. „Mehr können wir nicht machen“, sagt Pfarrer Ulrich Sickinger, Leiter der Seelsorgeeinheit. Es sei sehr schade, dass auch in diesem Jahr die Gruppen nicht von Tür zu Tür ziehen können, viele Menschen hätten das vermisst. Aber die Kirche wolle hier ihre Vorbildfunktion bei der Bekämpfung der Pandemie erfüllen.

„Jeder weiß, wie es aussieht“, fährt Sickinger fort, die Menschen würden die Situation verstehen. Das Angebot sei im letzten Jahr sogar besser angenommen worden als erwartet: Die Tüten gingen aus. Daher habe man in diesem Jahr bereits vorgesorgt und mehr Päckchen vorbereitet. Für das kommende Jahr hofft Sickinger darauf, dass die Sternsinger wieder so laufen können, wie man es kennt.

Hier wird der Segen schon vorher verteilt

In Dogern wird bereits in den Tagen vor Dreikönig ein Segenspäckchen im Briefkasten zu finden sein. Um zur Spendenaktion trotzdem beizutragen, wird es nach dem Gottesdienst am 6. Januar einen Kuchenverkauf im Saal des Pater-Gerster-Hauses geben. Hier liegen auch Segensaufkleber und gesegnete Kreide bereit.

Auch ohne Sternsinger pünktlich zum Dreikönigstag

In Breitenfeld werden kleine Segenspäckchen von den Ministranten verpackt, am Dreikönigsgottesdienst in Tiengen gesegnet und anschließend im Dorf verteilt. In Detzeln dagegen übernimmt Agnes Hilpert ab 10 Uhr das Verteilen und nimmt auch Spenden entgegen.

Die Sternsingeraktion Die Sternsingeraktion wird vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend gemeinsam getragen. Das Motto für 2022 lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Die Aktion hat durch die Spenden seit ihrem Start im Jahr 1959 mehr als 76.500 Projekte für Kinder unterstützt.

In Waldshut, Tiengen und Krenkingen werden die Segenspäckchen im Gottesdienst gesegnet und können danach mitgenommen werden. Auch in den Tagen danach werden sie noch in Tiengen und Waldshut ausliegen.

Hier kommt der Segen nach Dreikönig ins Haus

In Oberlauchringen und Unterlauchringen wird erst in den Tagen nach Dreikönig eine Spendentüte im Briefkasten landen. Falls nichts ankommt, gibt es die Möglichkeit, sie direkt in der Kirche abzuholen oder gleich im Pfarrbüro eine Spende abzugeben.