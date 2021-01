Der damalige Landesinnenminister Frieder Birzele schaute Ende Januar 1996 in Waldshut vorbei, um dem kurz zuvor wiedergewählten Landrat Bernhard Wütz zum Einstieg in dessen dritte Amtsperiode zu gratulieren. Vor dem Kreistag und 80 geladenen Gästen aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik wurde Wütz von Regierungspräsident Conrad Schroeder für die neue Amtszeit verpflichtet.

Birzele würdigte die Leistungen von Wütz während dessen bisher zwei Amtsperioden als solide, aktiv, und kreativ. Er bestätigte Wütz Fantasie, Fachkompetenz und Durchsetzungsvermögen, also „Garantie dafür, dass der Landkreis Waldshut auch die kommenden Herausforderungen bewältigen wird“.

Während der so Gelobte sich in den Glückwünschen sonnen durfte, musste sein Fahrer den Kopf hinhalten und die Spuren, die der Schlag mit einer Cola-Flasche hinterließ, im Krankenhaus verarzten lassen. Was war geschehen?

Unter die Kreistagsmitglieder und Gäste, die an jenem Montagabend in der Cafeteria des Landratsamtes zusammen mit Innenminister Birzele am Kalten Buffet die Verpflichtung des wiedergewählten Landrats feierten, hatte sich ein Trittbrettfahrer gemischt.

Der 20-jährige Mann aus Tiengen war rein zufällig vor die Türen des Amtsgebäudes geraten. Von Lichtern und Feststimmung angelockt, drang er bis zu den Getränken vor und schnappte sich eine Cola. Was dem in der Nähe stehenden Chauffeur des Landrats auffiel. Zumal der junge Mann nicht den Eindruck machte, zu den geladenen Gästen zu zählen.

Innenminister Birzele hatte sich gerade verabschiedet und mit ihm seine Bodyguards und zwei zusätzlich abgeordnete Polizeibeamte. Weshalb es der Fahrer des Landrats auf sich nahm, den dreisten Gast hinaus zu komplimentieren. Worauf sich der 20-Jährige eine zweite Flasche Cola griff und sie dem Fahrer auf den Hinterkopf schlug.

Nachdem die Polizei den restlichen Teil des Falls übernommen hatte, stellte sich heraus, dass der Cola-Attentäter als psychisch angeschlagen galt, deswegen in Behandlung war und nun stationär „auf die Reichenau„ kam.

