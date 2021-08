von Ursula Freudig

Wahlen, Ehrungen und ein Vortrag von Rita Schwarzelühr-Sutter (Parlamentarische Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete SPD) zur A 98 mit Diskussion standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SPD Ortsvereins Waldshut. Rund 20 Mitglieder und einige Gäste waren im „Rheinischen Hof“ in Waldshut zusammen gekommen. Claudia Hecht (Vorsitzende), Isa Hess (stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin) und Wolfgang Hauser (Kassierer) wurden für zwei weitere Jahre gewählt. Teilweise neue Gesichter zeigt mit Uwe Schmidt, Silvia Schelb, Roland Troll, Günter Heinrich, Rudi Maier und Veronika Maier das Team der Beisitzer.

Der Bericht von Claudia Hess fiel kurz aus, weil wegen Corona kaum Aktivitäten möglich waren. Mehr Raum nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder des Ortsvereins ein: Zehn Jahr ist Nicole Maus Mitglied, Gertrud Gatermann setzt sich seit 25 und Patrick Eichkorn seit 30 Jahren für die Ziele der SPD ein. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Günter Heinrich geehrt.

Der Ortsverein Der SPD Ortsverein Waldshut wurde 1903 gegründet und zählt aktuell 39 Mitglieder. Vorsitzende ist Claudia Hecht. Im Gemeinderat Waldshut-Tiengen stellt die SPD vier von 26 Mitgliedern: Claudia Hecht, Silvia Schelb, Dieter Flügel (Vorsitzender Ortsverein Tiengen) und Johannes Sandrock. Infos im Internet (www.spd-waldshut.de).

Breiten Raum nahmen in der Hauptversammlung der Vortrag von Rita Schwarzelühr-Sutter und die folgende Diskussion über Sachstand und jüngste Entwicklungen bei der A 98 ein. Der Gemeinderat Albbruck hat den Neubau einer Wehrer Firma in ihrem Gewerbegebiet nahe der B 34 bewilligt und sieht die hierfür nötige Änderung des Bebauungsplan als interne Sache an.

Schwarzelühr-Sutter sagte mit Blick auf kritische Stimmen, die durch die Änderung des Bebauungsplans Einschränkungen bei der Planung von A 98-Taltrassen-Varianten in dem betreffenden Gebiet befürchten: „Das laufende Beteiligungsverfahren muss offen für alle Varianten bleiben, diese Offenheit darf nicht vorzeitig ausgehebelt werden.“

Gut für den Fortschritt

Eine A 98 als halbe Autobahn mit wechselseitiger Überholspur zwischen Rheinfelden und Lauchringen nannte die SPD-Politikerin eine gute Lösung und einen Fortschritt für die Region. Jörg Roth, Vorsitzender von Pro Basistunnel, sagte in der Hauptversammlung, dass im Zuge einer Petition beim Landtag, das Genehmigungsverfahren für den Neubau im Albbrucker Gewerbegebiet vorläufig ausgesetzt ist. Er hob hervor, dass ein Kompromiss das Ziel ist.

SPD-Urgestein Hans-Jürgen Bannasch forderte in der Versammlung, dass Oberbürgermeister Philipp Frank sich konkret zum Thema A 98 äußert. „Man hört nichts von ihm, ich finde, das geht nicht“, so Bannasch. Mit dem Blick nach vorne endete die Hauptversammlung. Die hiesige SPD startet mit Zuversicht und verschiedenen Aktivitäten in den Wahlkampf zur Bundestagswahl.