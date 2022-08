von Stefan Kurczynski

Der VfB Waldshut und May freuen sich, dass der City-Run Waldshut endlich wieder stattfinden kann. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause heißt es nun am 17. September endlich wieder: Auf die Plätze, fertig, los!

Bereits für 2020 geplant, feiert die neue Strecke des City-Runs in diesem Jahr nun ihre Premiere. Im Hauptlauf geht es jetzt statt vier Mal 2,8 Kilometern nun sechs Mal 1,73 Kilometer durch Waldshut (insgesamt 10,38 Kilometer). Der Fit & Fun-Lauf ist jetzt drei Runden lang (insgesamt 5,19 Kilometer).

Das Ziel war und ist, mit dem Lauf im Stadtkern zu bleiben, sodass die Läufer permanent vom Publikum angefeuert werden können. Es geht jetzt vom Start aus durch das Untere Tor, dann den Wallgraben entlang zur Liebfrauenkirche, durch das Obere Tor bis zur Sparkasse. Dort wird gedreht, wieder durch das Obere Tor, dann geradeaus bis zur Amthausstraße, hinunter zur Staatsanwaltschaft, vorbei am Albrecht Kino, die Amthausstraße wieder hoch und links zurück auf die Kaiserstraße.

Neu in diesem Jahr: Der Staffellauf für Vereine, Schulen, Firmen und sonstige Teams. Bereits seit 2017 richtet der VfB Waldshut und May, gemeinsam den Stadtlauf durch Waldshut aus und blicken zurück auf drei großartige Veranstaltungen mit jeweils Hunderten von engagierten Läuferinnen und Läufern. Seid dabei und meldet Euch online an, weitere Infos auch im Internet (www.vfb-waldshut.de) oder (www.city-run-waldshut.de).