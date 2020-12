Geboren im Memelgebiet im heutigen Litauen, kam Herbst später nach Baden-Württemberg und verbrachte einen Teil seiner Jugendzeit im Raum Schwäbisch Hall. Der gelernte Koch war zeitweise als selbständiger Gastronom tätig.

An den Hochrhein gekommen, war er vom Juli 1996 bis November 2017 in Waldshut freier journalistischer Mitarbeiter dieser Zeitung und deckte dabei die ganze Bandbreite der Lokalberichterstattung ab. Manfred Herbst, dessen Autorenkürzel „mhe“ zu seinem Markenzeichen wurde, war ein profunder Kenner und Analytiker der Kommunalpolitik, aber ebenso vertraut mit dem Geschehen in den Traditionsvereinen.

Mit Notizblock und Kamera war er über viele Jahre eine feste Größe, wenn es um Brauchtums-Anlässe wie das Waldshuter Heimatfest Chilbi oder die Fasnacht ging. Die Narro-Zunft verlieh ihm für seine Verbundenheit eine Auszeichnung.

Das Wirtschaftsleben in der Einkaufsstadt zählte ebenso zu seinen Themen wie die Vereinswelt. Für die Kolumne „Turmspitzen“ des Alb-Bote verfasste er regelmäßig pointierte Betrachtungen.

Politiker aus Stadt und Landkreis, deren Arbeit er über 20 Jahre hinweg journalistisch begleitet hat, schätzten ihn für seine kritischen, aber stets fairen Beiträge. „Wir haben eine sehr respektvolle Freundschaft gepflegt“, sagte die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter aus Lauchringen.

Der pensionierte frühere Erste Beigeordnete Manfred Beck aus Waldshut-Tiengen: „Manfred Herbst war für mich ein interessierter und wertvoller Gesprächspartner. Den regelmäßigen Gedankenaustausch mit ihm habe ich sehr geschätzt.“ Seit dem Tod seiner Partnerin zu Beginn des Jahres allein lebend, erlag Manfred Herbst einem Herzversagen.