von Ursula Freudig

„Ich hätte fast geheult vor Freude“, blickt Christine Boger auf den Moment zurück, in dem sie erfuhr, dass sie Hauptgewinnerin der „Will Lachen“-Aktion der drei Waldshut-Tiengener Gewerbevereine war. Da sie im Urlaub war, konnte sie zunächst nicht erreicht werden, aber als sie dann ein Buch-Geschenk in der Buchhandlung Kögel suchte, gratulierte ihr die Inhaberin Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, persönlich zum Gewinn.

Kulinarischer Auftakt: „Will Lachen“-Gewinnerin Christine Boger (links) und ihre Freundin Heike Scharf starten mit einem ausgiebigen Frühstück im Café „Ratsstüble“ in einen langen Erlebnistag in Waldshut und Tiengen mit Einkaufen, Stadtführung und weiteren kulinarischen Verweilstationen. | Bild: Privat

Die Tiengenerin Christine Boger hatte bei einem Gewinnspiel im Rahmen der Willkommens-Plakat-Imagekampagne des Werbe- und Förderungskreises Waldshut (W+F), der Aktionsgemeinschaft Tiengen und der Interessengemeinschaft Gewerbepark und Schmittenau mitgemacht. Jeder konnte sich mit einem Lächeln vor einem mit einem Herzaufkleber markierten Schaufenster in Waldshut oder Tiengen fotografieren lassen und das Bild digital bei den Organisatoren einreichen. Christine Boger hatte Losglück.

Anstoßen zum Abschluss: Margarete Lenz (von links), Stefanie Kreß (beide Werbe- und Förderungskreis Waldshut), „Will Lachen“-Gewinnerin Christine Boger, ihre Begleiterin Heike Scharf, Sonja Bier (IG Gewerbepark und Schmittenau) und Zara Tiefert-Reckermann (Aktionsgemeinschaft Tiengen) im „Il Giusto“ in Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Nun löste sie mit ihrer „Chauffeurin“, Shoppingbegleiterin und langjährigen Freundin Heike Scharf ihre Gewinn-Gutscheine im Wert von 400 Euro ein. Dies war verbunden mit Shopping- und kulinarischen Erlebnissen in Waldshut und Tiengen. Bekleidung für die kommende kalte Jahreszeit stand dabei bei der Gewinnerin ganz oben auf dem Wunschzettel.

Kulinarisch verwöhnt wurden sie und ihre Freundin in Waldshut im „Ratsstüble“ und in der „Rheinperle“, in Tiengen im „Cortina“ und im „Il Giusto“. Außerdem gehörte zum Gewinn eine Stadtführung in Waldshut. Begonnen hat der gewonnene Erlebnistag laut Christine Boger mit dem Kennenlernen eines sehr sympathischen Mannes. Sie meinte damit Thomas Wartner, der in seiner Funktion als Vorsitzender des W+F die beiden Frauen noch vor ihrem Frühstück vor dem Waldshuter Rathaus begrüßte.

Zum Abschluss des Erlebnistags wurden Christine Boger und Heike Scharf von Vertreterinnen der drei Gewerbevereine vor dem „Il Giusto“ in Empfang genommen und zu einem Apéro eingeladen. Danach wurde der letzte Gutschein „verbraten“, indem die Beiden zusammen mit ihren dazu gestoßenen Männern im „Il Giusto“ zu Abend aßen. „Es war ein rundum schöner Tag“, zog Christine Boger als Fazit.