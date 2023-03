Waldshut-Tiengen vor 6 Stunden Chorverband startet Ausbildungskurs Großen Zuspruch fand das Angebot des Chorverbandes Hochrhein mit einem Ausbildungskurs für Chorsänger. Im Kurs geht es darum, Grundkenntnisse der Musiklehre zu sammeln.

Dogern (sl) Einen beachtlichen Zuspruch fand das Angebot des Chorverbandes Hochrhein mit einem Ausbildungskurs für Chorsänger. 20 Kursteilnehmer traten am vergangenen Samstag bei Markus Süß -Verbandschorleiter- (kniend 3. von rechts), assistiert von Sabrina Blatter, zum ersten von vier Ausbildungsmodulen an. Im ausgebuchten Kurs geht es in erster Linie darum, sich im Notensystem zurecht zu finden, Grundkenntnisse der Musiklehre zu sammeln, sowie Sing- und Rhythmusübungen vorzunehmen. Ebenso werden erste Einblicke in die Arbeit des Chorleiters und in die Geschichte der Chormusik vermittelt. Der Chorverband Hochrhein mit seinem Präsidenten Andreas Thoma wird voraussichtlich im kommenden Jahr einen weiteren Ausbildungskurs anbieten. Weitere Informationen sind auf www.chorverband-hochrhein.de zu finden. Foto Alfred Scheuble