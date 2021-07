Nach der langen Corona-Pause dürfen Waldshut-Tiengens Chöre seit geraumer Zeit endlich wieder gemeinsam proben. Möglich macht das die geringe 7-Tage-Inzidenz im Kreis. Sie lag laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag noch bei 2,3. Trotzdem: Es ist noch nicht das Gleiche wie vor der Pandemie. Für Chöre gelten die selben Corona-Spielregeln wie für Kulturveranstaltungen.

Unabhängig von der Inzidenzstufe gibt es laut Verordnung nach wie vor die Abstandspflicht, die Pflicht eines Hygienekonzepts und die Pflicht, die Kontaktdaten der Musiker zu erfassen. Immerhin: Liegt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter zehn, dürfen Proben im Freien mit bis zu 1500 Teilnehmern stattfinden. Die Maskenpflicht entfällt dabei nur, wenn die Personenzahl unter 300 bleibt. In geschlossenen Räumen müssen die Sänger ihre Masken durchgehend anlassen.

Zum Vergleich: In Großbritannien lag die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 271,4. Die Bilder aus dem Wembley Stadion in London während der aktuellen Europameisterschaft im Fußball verraten, hier scheinen Abstände niemanden zu kümmern. Dicht an dicht drängen sich lautstarke Fans und: Es spielt wohl keine Rolle, ob der Nebenmann seine Kontaktdaten an der Pforte abgegeben hat oder nicht. Einmal mehr zeigt sich, dass der Sport der Kultur und Musik eine Nasenlänge voraus ist. Aber eines haben Chöre und Fußballanhänger dann doch gemeinsam: Sie geben alles, um mit der eigenen Stimme ihre Emotionen auszudrücken.