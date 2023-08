Waldshut – Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag, 18. August, um 16.30 Uhr fällt der Startschuss für die 555. Waldshuter Chilbi. Das beliebte Volksfest ist nicht nur die größte und älteste Brauchtumsveranstaltung, welche in der Waldstadt gefeiert wird, sondern für viele Bürger und tausende Besucher auch die Schönste und damit ein echtes Sommerhighlight.

Über sechs Tage wird mit einem großen und bunten Unterhaltungsprogramm an den friedvollen Ausgang der Belagerung im Jahr 1468 durch die Schweizer erinnert. Für alle Generationen bietet die Chilbi dabei ganz besondere Höhepunkte.

Auf dem Chilbiplatz lädt der große Vergnügungspark über alle Festtage zu rasanten und vergnüglichen Stunden ein. Auch im großen Festzelt gibt es an allen Tagen bunte Unterhaltung, unter anderem sorgen die Chilbi-Kinderdisco, eine heiße Eröffnungsparty mit den DJs Lumex und D@n, Musik- und Tanz mit der Livemusik „Da Capo“, die beliebten Wunschkonzerte, eine 90er Fete mit DJ Paddy & Friends sowie eine Tanzparty mit DJ Mark-S für beste Stimmung.

Der Waldshuter Johannisplatz wird am Samstag ab 20 Uhr zum Chilbi-Mittelpunkt. Beim Heimatabend gibt es auf der Theaterbühne ein Wiedersehen mit bekannten Waldshuter Persönlichkeiten.

Der Chilbi-Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Festumzuges, der am Nachmittag von der Kaiserstraße ins Festzelt zieht, aber auch das 55. Wunschkonzert des Musikzug St. Florian, die traditionelle Bockverlosung und die romantische Sommernacht sollten sich die Besucher nicht entgehen lassen. Ganz groß präsentiert sich am Montag und am Dienstag das Programm für die kleinsten Chilbi-Fans, die beim Kinderfest mit Kinderumzug sowie beim Kinder- und Familientag auf ihre Kosten kommen. Das große Finale feiert die 555. Chilbi am Mittwoch um 22 Uhr mit einem großen Feuerwerk über dem Chilbiplatz, welches der Festwirt und die Schausteller veranstalten.

Die Waldshuter Traditions-Vereine Alt-Waldshut, Junggesellenschaft, Schützengesellschaft sowie die Stadtmusik und der Musikzug St. Florian haben als Organisatoren gemeinsam mit der Stadt Waldshut-Tiengen wieder ein großes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm geplant, in dem Tradition und Brauchtum ein modernes und sehr unterhaltsames Gewand tragen. „Die Vorfreude ist groß“ verrät Tobias Bartelmess, Leiter des Arbeitskreis Chilbi. Im Gespräch verr?ät er auch, dass in diesem Jahr ein neues Zelt auf dem Chilbiplatz Einzug hält, größer- und höher als in den Jahren zuvor. „Organisatorisch und logistisch bedeutet das für uns eine neue Herausforderung, aber wir sind zuversichtlich, dass alles nach Plan verläuft und das neue Zelt gut ankommt.“ Auch auf dem Vergnügungsplatz unter der Regie von Festwirt John Kunze, gibt es in diesem Jahr wieder einen besonderern Höhepunkt: „Mit zahlreichen weiteren Fahrgeschäften bereichert die diesjährige Chilbi auch ein Riesenrad.“ Neben dem Unterhaltungsprogramm kommt auch die Kulinarik bei der Waldshuter Chilbi nicht zu kurz. Nachgefragt bei Tobias Bartelmess, was für ihn sein ganz persönliches Chilbi-Highlight sei, verrät er uns: „Jede Chilbi hat ihren ganz besonderen Reiz und es ist für mich schwierig, aus dem rundum schönen Programm etwas herauszupicken. Ganz bestimmt ist für mich aber unser Familienbesuch auf der Chilbi etwas sehr Besonderes. Die strahlenden Augen und die Freude der Kinder sind mit das Schönste, was wir auf der Chilbi erleben.“