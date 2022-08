Der Höhepunkt am Mittwoch, 24.¦August, wird neben dem Feuerwerk um 22¦Uhr auf dem Chilbiplatz, die „fünfte Waldshuter Schlagernacht“ ab 19.30¦Uhr im Festzelt sein. In diesem Jahr gibt es eine Zeitreise in die 1970er-Jahre. Wer im passenden Schlager-Outfit erscheint, den erwartet eine besondere Überraschung.

Am Dienstag, 23.¦August, ist der Kinder- und Familientag auf dem Chilbiplatz mit ermäßigten Preisen und Sonderangeboten bei allen Geschäften. Ab 19¦Uhr darf beim „Badischen Abend“ im Festzelt gefeiert werden. Auf der Bühne stehen „Die Lausbuba“. Wer in Dirndl, Lederhose oder badischer Tracht erscheint, auf den wartet eine besondere Überraschung.

Die evangelischen und katholischen Festgottesdienste werden am Sonntag, 21.¦August, um 9¦und um 9.30¦Uhr abgehalten. Um 10.30¦Uhr gibt der Musikzug St. Florian sein großes Wunschkonzert im Festzelt. Der große Chilbi-Festumzug beginnt um 14.30¦Uhr von der Kaiserstraße aus ins Festzelt. Dort gibt es im Anschluss Aufführungen der Trachtengruppen. Die traditionelle Bockverlosung der Junggesellenschaft ist um 15.30¦Uhr im Festzelt. Ab 21¦Uhr ist die „Romantische Sommernacht“ mit Illumination und musikalischer Untermalung in der Kaiserstraße. Dazu bewirtet der Werbe- und Förderungskreis. Der Montag, 22. August, ist der „Waldshuter Tag“. Um 8¦Uhr ist die Stadtjahrzeit, das feierliche Gelöbnis von 1468 in der Liebfrauenkirche. Um 14¦Uhr startet das Kinderfest im Stadtgarten mit Ausgabe der Chilbibeutel durch das Waldshuter Männle im Festzelt. Um 16¦Uhr ist der große Kinderumzug und um 16.30¦Uhr gibt es eine Extra Chilbibeutel-Verlosung mit musikalischer Unterhaltung durch das Jugendorchester der Stadtmusik Waldshut. Dem folgt dann eine Stunde später das große Wunschkonzert durch die Stadtmusik.

Waldshut – Es ist angerichtet und zwar das komplette Gedeck. Nach einer zweijährigen Zwangspause macht sich in der Stadt Waldshut wieder Feststimmung breit. Es ist Chilbi in der Waldstadt und entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Veranstaltern die Stadt Waldshut-Tiengen, und bei den drei Traditionsvereinen Alt-Waldshut, sowie die Junggesellen- und Schützengesellschaft, auf das Heimatfest, das auf die Belagerung Waldshuts durch die Eidgenossen im Jahr 1468 zurückgeht. In diesem Jahr wird die 554. Ausgabe unter anderem mit Rummelplatz und Festumzug von Freitag, 19. bis Mittwoch, 24. August gefeiert.

Auch wenn die aktuelle Ausgabe des Heimatfestes zum großen Teil wie vor Corona ablaufen wird, ist klar, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. „Wir halten uns klar an das, was vorgegeben ist“, erklärt der Leiter des Organisationskomitees, Tobias Bartelmess. Wobei es im Moment noch keine Richtlinien gibt, die einzuhalten sind. Das bedeutet beispielsweise auch, dass im Festzelt keine Maskenpflicht herrscht. Trotzdem sollten die Besucher die Hygieneempfehlungen befolgen. Und auch wer sich krank fühlt, sollte aus Rücksicht auf die übrigen Besucher, besser zu Hause bleiben.

Für die erste Chilbi nach Corona, hat sich ein neuer Arbeitskreis „Chilbi“ gegründet, der sich ein paar Neuerungen ausgedacht hat. So ist zum Beispiel neu, dass der Heimatabend am Chilbisamstag, 20. August, nicht wie gewohnt in der Kaiserstraße, sondern neu auf dem Johannisplatz und in abgespeckter Form stattfinden wird. Für die Inszenierung des Heimatabends ist wie gewohnt die Theaterwerkstatt Heidelberg verantwortlich. Doch wurde das Drehbuch erstmals vom Waldshuter Historiker Christian Ruch verfasst. Die Bühne wird kleiner sein und auch die Aufführung kürzer. Beginn des großen Heimatabends ist um 20 Uhr. Neu im Programm ist eine Chilbi-Kinderdisco auf dem Chilbiplatz am Freitag,

19. August, von 17.30 bis 20 Uhr.

Keine Abstriche hingegen müssen die Besucher beim Rummel machen. „Der Platz ist voll bestückt“, verspricht Bartelmess. Ab 16 Uhr am Freitag, 19. August, ist der Vergnügungspark geöffnet. Bis 16.30 Uhr gibt es Freifahrten und zur gleichen Zeit findet auch die offizielle Eröffnung durch einen Fassanstich und dem Musikzug St. Florian statt.

Aktuell behalten die Organisatoren auch das Wetter im Blick. Der Grund ist das Feuerwerk am Mittwoch, 24. August, mit dem das Chilbifest traditionell seinen Abschluss findet. Der Grund ist die anhaltende Trockenheit. Doch die Vorbereitungen auch dazu, sind im vollen Gang.