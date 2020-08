Am Osthang über dem Waldshuter Chilbiplatz kündet in einem privaten Garten ein einsamer Fahnenmast mit blau-weiß-roter Stadtfahne und dem Aufdruck “Chilbi“ davon, dass die Waldstadt am Wochenende eigentlich im Fest-Taumel liegen müsste. Ein theatralischer Heimatabend mit vielen Ehrengästen von beiderseits des Rheins; ein Rummelplatz mit Fahrgeschäften, die Bauchkitzel versprechen; ein Umzug mit Hunderten Trachtenträgern und historischen Gruppen; die abendliche Innenstadt ganz im romantischen Schein von Lampions und natürlich der mehrfache Aufzug eines prächtigen Schafbocks: das alles bietet die Chilbi – – – 2020 leider nicht!

Mini-Programm

Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass vom vielfältigen Chilbi-Geschehen nur das Totengedenken und die sogenannte „Stadtjahrzeit“ geblieben sind. Letztere ist seit Jahrhunderten der Dankgottesdienst für den glücklichen Ausgang der Belagerung Waldshuts anno 1468. Weil Corona auch die erlaubte Besucherzahl bei Gottesdiensten in großen Kirchen dramatisch schrumpfen lässt, findet die „Stadtjahrzeit“ nun erstmals – aber nur für 111 Personen – unter freiem Himmel auf dem Johannisplatz statt. Dieser hat seinen Namen übrigens von der Kirche St. Johann, die zu Zeiten der Belagerung die Hauptkirche der Waldstadt war (Friedhof inklusive…).

Sieg der Vernunft

Für unsere Vorfahren war Kapitulation vor 552 Jahren trotz Hungersnot und im Angesicht einer übermächtigen (aber zum Glück uneinigen) Heerschar der Eidgenossen kein Thema. Dass Waldshuts Traditionsvereine jetzt vor einem Virus kapitulieren, mag dem Ein oder Anderen wenig heroisch erscheinen. Es ist aber wohl die richtige Strategie, um über die Pandemie irgendwann triumphieren zu können. Nehmen wir die Fest-Absage also nicht als Niederlage, sondern als Sieg der Vernunft.

Einen Schafbock freut‘s

Tierisch freuen wird sich auf alle Fälle ein prächtiger Schafbock in Gaiß, weil ihm als Symboltier der Chilbi nicht, wie sonst in aller Regel üblich, nach den Festtagen das Lebenslicht ausgeblasen wird, um scheibchenweise beim traditionellen Bock-Essen serviert zu werden. Es ist alles anders, aber manches auch gut...