455 Jahre Caritas konnten jetzt bei der gemeinsamen Jubilarsfeier in Gurtweil geehrt werden. 36 Mitarbeiter der Caritaswerkstätten Hochrhein gemeinnützige GmbH feierten in diesem Jahr ihr Dienstjubiläum, schreiben die Caritas-Werkstätten in einer Mitteilung.

Rita Kottkamp und Edith Müller können dabei auf 40 Dienstjahre zurückblicken, Volker Dietsche und Elisabeth Voegtle auf 25 Jahre Caritas. Ihnen schlossen sich die Jubilare mit 20, 15, 10 und 5 Dienstjahren an. Geschäftsführer Manfred Schrenk begrüßte alle Anwesenden und dankte ihnen herzlich für ihre langjährige Verbundenheit und Loyalität, ihre Verlässlichkeit und ihr Engagement in der Arbeit für erwachsene Menschen mit Behinderung bei der Caritas. Dies auch im Namen der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter des Heimbeirats, des Werkstattrats und der Mitarbeitervertretung. Die jeweiligen Bereichsleitungen richteten persönliche Dankes-Worte an die Jubilare mit 20, 25 und 40 Jahren Zugehörigkeit und hielten einen kurzen Rückblick auf deren Einsatz.

Im Anschluss erhielten alle Jubilare einen Blumenstrauß in den Caritas-Farben rot und weiß. Dann ging es zum gemütlichen und kulinarischen Teil des Abends über.