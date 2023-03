Ein festliches und frühlingshaftes Ambiente wünscht sich die Aktionsgemeinschaft Tiengen für den 19. März. Dann findet im Städtle wieder der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres mit Food-Trucks statt – und zwar unter dem Motto „Tiengen ganz festlich!“ „Wer bald groß Geburtstag, Hochzeit, Kommunion oder einen anderen besonderen Anlass feiern möchte, kann an diesem Tag Inspiration tanken“, sagt Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, „aber natürlich haben unsere Geschäfte auch jede Menge Frühlingsdeko-Ideen im Angebot.“

Die Läden der Innenstadt sowie teilnehmende Mitgliederbetriebe der Aktionsgemeinschaft in der Umgebung warten mit speziellen Aktionen, Ostergeschenken und den neuesten Modekollektionen auf. In der Fußgängerzone wird es neben einem Karussell und einem Schminkstand für die kleinsten Besucher auch Brautkleider und aufwendig dekorierte Autos, wie Oldtimer und einen schnittigen Mustang, zu bestaunen geben.

Außerdem präsentieren sich die Mitglieder des Vereins Hochrhein Wedding – darunter freie Redner, Fotografen sowie Catering-, Deko-, Blumen- und Styling-Experten. Ein besonderes Glanzlicht: Vor dem Löwendenkmal wird die Interessengemeinschaft Freyer Söldnerhaufen 1525 aus Ühlingen-Birkendorf vorführen, wie ein Söldner-Lager zur Zeit des deutschen Bauernkrieges gelebt und gefeiert hat – „stilechte Kleidung und Deko inklusive“, verspricht Nikola Kögel.

Außerdem sorgen wieder zahlreiche Food-Trucks auf dem Marktplatz für Gaumenfreuden. „Wir konnten in diesem Jahr eine bunte Mischung aus regionalen und überregionalen Anbietern gewinnen“, freut sich Nikola Kögel. Neben Burgern, Currywurst, Pizza und Kartoffelspezialitäten gibt es auch spritzige Getränke, um auf den Frühling anzustoßen. „Strahlender Sonnenschein wäre natürlich traumhaft – in den Vorjahren hatten wir da immer ganz viel Glück“, sagt Kögel.

Die Öffnungszeiten: Die Food-Trucks locken am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, mit Kulinarischem aus nah und fern. Ihre Gäste bewirten werden die Trucks am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Die Aktionen, Stände und Geschäfte des verkaufsoffenen Sonntags laden am 19. März zwischen 12 und 17 Uhr zum Flanieren, Bummeln und Inspirationen tanken in der Innenstadt ein. Es gibt auch Attraktionen für Kinder.