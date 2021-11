von Ursula Freudig

Ein bisschen wärmer hätte die Sonne scheinen können, aber sonst dürfte niemand etwas vermisst haben: Der Sonntagsverkauf in Tiengen knüpfte nahtlos an erfolgreiche „Vor-Corona-Zeiten“ an. Trotz Corona-Schutzmaßnahmen, die vor allem auf dem Marktplatz mit dem dortigen kleinen Foodtruck-Festival griffen, hat der erste Sonntagsverkauf seit Herbst 2019 viel Leben ins Städtle gebracht.

Entspannte, sonntägliche Einkaufs-Atmosphäre: In der gut gefüllten Tiengener Fußgängerzone ließen es sich die Besucher gut gehen. | Bild: Ursula Freudig

Nicht nur offene Ladentüren haben von 12 bis 18 Uhr in Tiengens Innenstadt und in einige Geschäfte außerhalb gelockt, sondern auch besondere Angebote für Kinder, kulinarische Stände vor den Geschäften, eine Schau für Autofans und Spezialitäten der aktuellen Imbiss-Gastronomie.

Leckeres vom Imbisswagen: Die Frauen der Familie Roßbach aus Brunnadern lassen sich auf dem Marktplatz Dinkelfladen aus dem Holzofen schmecken, das männliche Familienmitglied zieht einen Burrito vor. | Bild: Ursula Freudig

In aller Munde ist der Elektro-Autoantrieb. Das zeigte sich auch am regen Interesse an den rund 25 ausgestellten E-und Hybridfahrzeugen in der Fußgängerzone und den Gesprächen, die Mitarbeiter hiesiger Autohäuser führten. Auf dem Marktplatz standen sieben Foodtrucks. Trotz streng kontrolliertem Zugang entsprechend der 3-G-Corona-Regel, einschließlich Passkontrolle durch Security-Mitarbeiter, hatten die Foodtruck-Betreiber jede Menge zu tun, damit die Gäste nicht allzu lange auf ihr Essen warten mussten.

Groß war das Interesse vor allem der männlichen Sonntagsverkauf-Besucher an den ausgestellten E- und Hybridfahrzeugen – hier Lukas Lauber (links) vom Autohaus Stoll mit drei Tiengenern. | Bild: Ursula Freudig

Der Blick in die Geschäfte fiel ebenfalls positiv aus. „Es passt, es läuft“, war vom Verkaufspersonal zu hören, das, wie üblich bei Sonntagsverkäufen, auf entspannte Kunden traf, die sich gern beraten ließen. Sonntagsverkäufe stehen seit jeher nicht für schnelles, zielgerichtetes Einkaufen, sondern für unbeschwertes Bummeln ohne Zeitdruck.

Fündig geworden: Brigitte Schupp (links) aus Dogern und Ines Schwind aus Tiengen genießen es, durch die Geschäfte – hier May Fashion – zu bummeln und sich das eine oder andere Teil genauer anzusehen. | Bild: Ursula Freudig

„Es ist ein rundum gelungener Sonntagsverkauf, das Wetter, die Anzahl der Leute passt, alle genießen offensichtlich den Tag, es ist alles sehr stimmig“, sagte Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, bei der Halbzeit des Sonntagsverkaufs.

Süße Versuchungen: Der Turnverein Tiengen war beim Sonntagsverkauf mit einem Kuchenstand dabei und bot den Flanierenden eine große Auswahl. | Bild: Ursula Freudig