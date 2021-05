Frische Kräuter gehören zu einer guten Küche wie Senf zur Bratwurst. Wer keinen eigenen Garten hat, kann Gewächse wie Oregano und Basilikum alternativ in Blumenkästen auf dem Balkon oder der Terrasse heranziehen. Und wer dazu keine Lust oder Zeit hat, der wird in den meisten Supermärkten fündig, die teils beachtliche Auswahl auch an weniger gebräuchlichen Aromapflanzen bieten. An die Grenzen der Sortimentsvielfalt gelangt man allenfalls, zumindest in unseren südbadischen Breiten, bei der Zubereitung der legendären Frankfurter Grünen Soße, die nämlich neben den allseits bekannten Kräutern Schnittlauch und Petersilie auch Ingredienzien wie etwa Pimpinelle, Borretsch und Sauerampfer benötigt. Wer gerne an der frischen Luft den Geschmäckern der Natur nachspürt, kann übrigens (wenn es die Pandemieentwicklung wieder erlaubt), an einer der Kräuterwanderungen teilnehmen, die unter fachkundiger Führung immer wieder mal auch in unserer Region stattfinden. Aber selbst bei einem Spaziergang durch die Waldshuter Fußgängerzone gibt es Grünzeug für die Küche zu entdecken: vor einer Boutique stehen zwei Pflanzenkübel mit duftendem Rosmarin, bestens geeignet beispielsweise zum Würzen einer mediterranen Gemüsepfanne. Weil von den grünen Sträuchern vor dem Schaufenster allerdings bald nichts mehr zu sehen wäre, wenn sich jeder Passant auch nur ein Zweigchen abrupfen würde, ist von einer Selbstbedienung abzuraten. Es reicht ja auch, wenn das herb-würzige Bouquet dazu inspiriert, nach dem Stadtbummel ein leckeres Gericht zu kochen.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren