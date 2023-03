Wie kann die Stadt Waldshut-Tiengen lebenswerter gemacht werden? Wo drückt der Schuh im Alltag? Was lässt sich – möglicherweise mit geringem Aufwand – verbessern? Wo kann man selbst mit anpacken? Das sind Fragen, bei der längst nicht nur Jugendliche oder Berufstätige aufgefordert sind, Antworten zu geben. Vielmehr soll hier nun auch die Generation Ü65 noch stärker ins Boot geholt werden.

So lautet die Zielsetzung einer gemeinsamen Agenda der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Mit-einander Hochrhein“, das gerade im Haus am Vitibuck mit „Friedas Gartencafé“ ein wegweisendes Projekt auf die Beine gestellt hat. Startschuss soll ein groß angelegter Senioren-Dialog am 30. März in der Stadthalle Waldshut sein.

Ideensammlung im großen Stil

Im Grunde sei es ein langfristig angelegtes Projekt, an dessen Anfang es darum gehe , einen „Marktplatz der Ideen“ zu bieten, stellt es Silke Padova dar, die als Kinder- und Jugendreferentin der Stadt auch ehrenamtliche Initiativen koordiniert. Das sei nicht mit einem Wunschkonzert zu verwechseln, betont sie. Vielmehr seien Menschen aufgerufen, sich mit Vorschlägen zu Wort zu melden, Angebote vorzustellen oder auch Bedarfe darzustellen. Es gehe aber auch darum, Menschen zum Mitmachen zu animieren.

Silke Padova und Oberbürgermeister Philipp Frank rufen insbesondere Senioren dazu auf, Angeboten vorzustellen, zu zeigen, wo der Schuh drückt, und sich bürgerschaftlich einzubringen. | Bild: Baier, Markus

Denn die Erfahrung zeige: „Es gibt in der Stadt ein großes Potential und eine große Bereitschaft, sich einsetzen zu wollen. Das ist das Kapital, auf dem wir aufbauen wollen“, sagt Oberbürgermeister Philipp Frank. Entsprechend sollen aber auch weder Altersgrenzen noch geografische Hindernisse aufgebaut werden, sondern jeder, der sich einbringen wolle, sei eingeladen, dies zu tun.

Breites Feld an Möglichkeiten

Denn das Feld der Themen, um die es geht, ist weit. Es geht um Bildung und Teilhabe ebenso wie um selbstbestimmtes Wohnen im Alter und alternative Wohnformen. Es geht um Gesundheit oder auch Mobilität, um den Aufenthaltscharakter der Innenstadt, um Barrierefreiheit und Vereinsangebote, die sich gerade auch an Senioren richten.

Hier die Erfahrungen von Nutzern, von Engagierten oder Betroffenen zu hören, sei nicht nur vor dem Hintergrund des demografischen Wandels für jede Kommune wichtig, sondern empfehle sich auch aufgrund von Herausforderungen, die bereits heute an vielen Stellen sichtbar werden. Denn Vernetzung sei generell eines der wichtigen Themen der Zukunft, ist sich Padova sicher.

Kurz gesagt: Gründe, ein Forum zum Austausch zu schaffen, auch zum Dialog über Generationen oder geografische Grenzen hinweg zu schaffen, gibt es genug.

Der Generationendialog Das Angebot richtet sich an alle Bürger aus Waldshut-Tiengen und seinen Ortschaften ab 65 Jahren. Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 30. März, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Stadthalle Waldshut. Um eine Anmeldung wird gebeten unter senioren@waldshut-tiengen.de oder telefonisch unter 07751/833 140. Es wird einen Fahrservice geben. Anmeldungen sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr beim DRK „mobilPlus“ unter 0800-0079761 möglich. Vereine und Institutionen, die ihre Angebote vorstellen möchten, können sich per Mail an senioren@waldshut-tiengen.de anmelden oder telefonisch unter 07751/833-140 oder -141.

Das Konzept der Veranstaltung

Konkret soll es in der Stadthalle vier Themeninseln zu den Bereichen Teilhabe, Gesundheit, Wohnen und Mobilität geben, an denen kompetente Themenpaten zur Verfügung stehen. Padova dazu: „Die Fachleute sollen aber in erster Linie zuhören, Themen sammeln und dabei helfen, Lösungsansätze zu entwickeln.“

Denn jeder Bürger sei Experte für seine eigene Lebenswelt und könne somit allein schon mit seinem persönlichen Wissen um Verhältnisse und Umstände an einem Ort weiterhelfen. Gleichzeitig sei aber auch damit zu rechnen, dass sich viele Schnittmengen auftun, wenn erst einmal die losen Fäden zusammengeführt würden, so Padova.

Gleichzeitig biete sich auch für die Stadt die Möglichkeit, ihre Möglichkeiten zur Unterstützung zu zeigen, etwa in Form von Hilfestellungen oder durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Treffpunkten: „Denkbar ist vieles, wir brauchen aber Leute, die mitmachen wollen“, bringt es Padova auf den Punkt.

