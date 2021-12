von sk

Alle großen und kleinen Freunde des Puppentheaters können sich freuen: Am 8. und 9. Januar kommt die Freiburger Puppenbühne wieder nach Tiengen in den Schlosskeller. Familien mit Kindern ab vier Jahren sind zu den 24. Tiengener Puppenspieltagen eingeladen. Drei verschiedene Stücke stehen auf dem Programm, schreibt die Puppenbühne in einer Pressemitteilung.

In „Kasper und der Drachenprinz“ verliebt sich Prinz Holdermund in die schöne Prinzessin Arabella. Doch bevor er um ihre Hand anhalten kann, verzaubert ihn die eifersüchtige Fürstin der Nacht in einen kleinen, grünen Drachen. Ob Kasper und Bello ihm helfen können, zeigt sich am Samstag, 8. Januar, um 14.30 Uhr und um 16 Uhr.

Am Sonntag, 9. Januar, um 11 Uhr steht „Wiedersehen mit Pinocchio“ auf dem Programm. Die Geschichte beginnt mit einem Wunder. Eines Nachts steht in Meister Gepettos Werkstatt die blaue Fee und eine aus Pinienholz geschnitzte Puppe erwacht zum Leben. Dieser schwer bezähmbare Schlingel stolpert auch gleich quietschlebendig in sein erstes Abenteuer.

Um 16 Uhr geht es am Sonntag, 9. Januar, weiter mit „Kaspers Reise zu Prinz Aladin“. Im fernen Land Samarkand lebt ein berühmter Märchenprinz. Ihm gehört die kostbarste Lampe der Welt. Man braucht sie nur zu reiben und schon erscheint ein mächtiger Geist, um ihrem Besitzer seine Dienste anzubieten. Doch bevor Kasper Prinz Aladin endlich sieht, muss er viele Gefahren überstehen.

Die Freiburger Puppenbühne wurde vor mehr als 30 Jahren von Johannes Minuth und Karin Minuth gegründet. Sie sind für ihre Puppenspiele weit über die Grenzen Freiburgs hinaus bekannt, schreiben sie in der Mitteilung. Der Eintritt kostet 8 Euro. Die Tageskasse öffnet circa 30 Minuten vor Vorstellung. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information in Waldshut (Telefon 07751/83 32 00) und in der Buchhandlung Kögel in Tiengen (07741/76 70) erhältlich sowie im Internet (www.reservix.de). Restkarten gibt es an der Tageskasse. Es gilt die tagesaktuelle Corona-Verordnung des Landes.