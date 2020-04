von Anja Bauch

Mario Vargas Llosa gibt uns in „Harte Jahre“ einen großartigen Einblick in das politische Geflecht Mittelamerikas in den 50er Jahren. Der Roman handelt von der Macht der United Fruit Company (heute Chiquita) in Guatemala und ist unglaublich spannend sowie großartig recherchiert.

1954 in Guatemala. Der Militärputsch, den die CIA anhand eines Gerüchts initiierte, war erfolgreich. Mario Vargas Llosa erzählt mitreißend von diesem haarsträubenden geschichtlichen Ereignis.

Die in Guatemala damals aktive US-amerikanische United Fruit Company, heute Chiquita, fürchtete finanzielle Einbußen und um ihre Macht, weil der Präsident Guatemalas, Jacobo Árbenz, die Ausbeutung durch diesen Konzern beenden und unter anderem Gewerkschaften einführen wollte. Er strebte eine Demokratie wie in den USA an.

Die Serie



Im fünften und letzten Teil stellt Anja Bauch vom Bücherstübli in Waldshut den Roman „Harte Jahre" von Mario Vargas Llosa vor. Das Buch hat 411 Seiten und ist im Suhrkamp-Verlag erschienen (ISBN 978-3-518-42930-3). Kinos und Kneipen sind geschlossen, Kulturveranstaltungen abgesagt, Daheimbleiben lautet die Devise: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, steht das öffentliche und soziale Leben still. Mit unserer neuen Buchtipp-Serie möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein wenig von der Corona-Krise ablenken.

Um Árbenz loszuwerden, setzte United Fruit sogenannte Fake News in die Welt, die sowohl der damalige US Präsident Eisenhower wie auch US-amerikanische Zeitungen in Zeiten des Kalten Kriegs gerne verbreiteten: Árbenz sei Kommunist und habe sich bereits mit der Sowjetunion verbündet, obwohl es in Guatemala keinen einzigen Russen gab.

Das Gerücht endete in dem Putsch, der wiederum Lateinamerika und auch Mario Vargas Llosa veränderte, denn der Putsch hatte schwerwiegende Folgen für ganz Lateinamerika.

„Haben Sie vergessen, dass wir ein souveränes Land sind und Sie nur ein fremder Botschafter und nicht unser Vize-König?“, fragt Jacobo Árbenz, der Präsident Guatemalas, den Entsandten der Vereinigten Staaten. Es ist das Jahr 1954 und die Frage offensichtlich rhetorisch gemeint, die Antwort des amerikanischen Diplomaten: schallendes Gelächter (Zitat aus dem Buch).