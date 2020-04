von Karin Wolfer

Mit dieser Romanserie hat der Aufbau-Verlag meiner Meinung nach einen großen Wurf gelandet. Die Unterhaltungsromane über berühmte Künstlerinnen der Geschichte, wie zum Beispiel Edith Piaf, Gabriele Münter, Coco Chanel, Alma Mahler-Werfel, Frida Kahlo und andere, werden bei uns in der Bibliothek sehr gerne ausgeliehen. Ich stelle Ihnen das oben genannte Buch über George Sand vor.

Die Schriftstellerin George Sand (1804-1876) hat im Jahr 1831 ihrer unglücklichen Ehe und ihrer adeligen Herkunft den Rücken gekehrt. Dieser Roman befasst sich mit ihrem Leben in den Jahren 1831 bis 1839.

Mit 27 Jahren kommt Baronesse Aurore Dudevant nach Paris, um fern von den üblichen Konventionen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie näht sich Männerkleider, um sich freier bewegen zu können, schreibt tagsüber für die Zeitung „Le Figaro“, nachts aber verfasst sie wie besessen ihre Romane, anfangs zusammen mit ihrem Geliebten Jules Sandeau unter dem Pseudonym „J. Sand“.

Später, als Jules ihr für ihren zweiten Roman, den sie alleine geschrieben hat, das Pseudonym verweigert, wird sie zu „George Sand“. Ihre Romane erregen Aufsehen, denn sie bricht mit Tabus, in denen sie für leidenschaftliche Liebe eintritt und sich heftig gegen die Einengung durch die Institution Ehe ausspricht. „Ich will Marmelade einkochen dürfen und Zigarren rauchen. Ich will mein eigenes Geld verdienen und trotzdem von einem Mann auf Händen getragen werden“ (Seite 132).

Im vierten Teil stellt Karin Wolfer, Leiterin der Stadtbibliothek Tiengen, den Roman „George Sand und die Sprache der Liebe" von Beate Rygiert vor. Das Buch hat 391 Seiten und ist im Aufbau-Verlag erschienen (ISBN 978-3-7466-3623-8).

Nun ist sie inmitten der französischen Bohème zu erleben, kennt Honoré de Balzac, Heinrich Heine, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Franz Liszt. Sie wird die Geliebte von Alfred de Musset, bei dem Genie und Wahnsinn nah beieinander liegen und später von Frédéric Chopin. Sie pflegt den tuberkulosekranken Komponisten aufopferungsvoll. Die Zeit mit Chopin, deretwegen sie bei uns heute noch sehr bekannt ist („Ein Winter auf Mallorca“) ist leider etwas zu kurz geraten, darüber hätte ich gerne etwas mehr gelesen.

George ist aber auch Mutter von zwei Kindern und Alleinversorgerin. Sie kämpft fünf Jahre lang um die Scheidung von ihrem Ehemann, um über ihr Leben, ihre Kinder und ihr Vermögen selbst bestimmen zu dürfen.

Ich fand diesen Roman gut und fesselnd geschrieben, und vielleicht haben Sie nun Lust, sich mit dieser mutigen Vorreiterin der Gleichberechtigung ein wenig mehr zu beschäftigen!