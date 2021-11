von Rosemarie Tillessen waldshut.redaktion@suedkurier.de

Am Ende der Veranstaltung dankte Jürgen Glocker den Anwesenden und meinte amüsiert: „Ich habe noch nie auf einer Fastnachtveranstaltung gelesen. Denn heute habe ich zum ersten Mal nur in Masken geblickt.“ Knapp 30 Interessenten hatten sich zur Buchpremiere seines neuen Romans „Schopfloch“ im Bildungszentrum in Waldshut eingefunden und waren unter Corona-Bedingungen aufmerksam seiner fast zweistündigen Lesung gefolgt.

Es waren anspruchsvolle zwei Stunden. Jürgen Glocker lud zu einem kleinen Spaziergang durch den fiktiven Ort Schopfloch im Hochschwarzwald ein. Dabei ließ er sehr unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen – etwa den Lehrer Max Mohr oder dessen früheren Freund, den Hoteliersohn und späteren Tourismusmanager Konstantin Klingele – „eine verkrachte Existenz“, so Glocker.

Jürgen Glocker bei der Buchpremiere seines Romans „Schopfloch“ im Waldshuter Bildungszentrum. Bilder: Rosemarie Tillessen

Aber auch viele andere Stimmen: „Doch das sind unzuverlässige Zeugen – im Roman sind das die „Drachen“. Bilden Sie sich lieber eine eigene Meinung!“ Und er ergänzt: „Ich habe die Geschehnisse dicht gewebt, in unterschiedlichen Schichten. Mein Roman handelt von der Kleinstadt Schopfloch, aber auch von der Großstadt, vom Hochschwarzwald und vom Tourismus, von Sprache und Literatur.“

Er liest konzentriert, betont und deutlich und blickt selten auf. Köstlich drastisch und mit viel Humor ein Rückblick auf die Zeugung von Konstantin Klingele. Oder sehr lyrisch das schöne Stimmungsbild eines sommerlichen Frühmorgens im Schwarzwald. Doch dazwischen Beunruhigendes, der Klatsch und Tratsch im Dorf und verfälschte Wahrheiten, die sich immer stärker um Konstantin Klingele, den zurückgekehrten Professor aus Göttingen zusammenziehen. Aberwitzig und satirisch ausgeschmückt dessen Vorstellungsgespräch bei der Stadtverwaltung von Schopfloch.

Zum Buch Das Buch „Schopfloch“ ist im Morio Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Der Autor (67) ist in Pforzheim geboren und lebt seit 30 Jahren in Waldshut. Bis 2017 war er Leiter des Amts für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit am Landratsamt. Er schrieb Gedichte, Erzählungen und Romane sowie einen Bildband mit Fotos und Haiku. „Schopfloch“ ist sein vierter Roman.

Schopfloch ist überall, hatte Jürgen Glocker in einem Interview gesagt und sein Verlag wirbt mit „groteskem Welttheater“. Eins ahnt man jedenfalls schon bei diesen wenigen vorgelesenen Passagen: Es ist eine vielschichtige Liebeserklärung an den Schwarzwald geworden. Und Jürgen Glocker macht abschließend neugierig: „Das Geschehen läuft auf einen großen Show-down zu.“ Den verrät er allerdings nicht. Dafür muss man 440 Seiten durchhalten. Viele Besucher sind an diesem Abend neugierig geworden.