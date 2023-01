von Manfred Dinort

Im vergangenen Jahr feierte der RSV, der Radsportverein Schmitzingen, sein hundertjähriges Jubiläum. Federführend war die Vorsitzende Brunhilde Granacher, die für einen schönen und reibungslosen Verlauf sorgte. Für den Verein war es allerdings ein Schock, als sie jetzt, im Rahmen der Hauptversammlung, ihr Amt abgab. Da niemand bereit war, für das Amt zu kandidieren, liegt die Leitung des Vereins vorläufig in den Händen ihrer Stellvertreterin Angelika Eschbach.

Bei ihrem Rückblick erinnerte Brunhilde Granacher an die Höhepunkte des vergangenen Jahres, dazu gehörten der Gauturntag, das feierliches Festbankett und der Jubiläumstag, ein Fest für das ganze Dorf. Schriftführerin Nicola Brunner berichtete über die weiteren Aktivitäten. Dazu gehörten das Eierlesen am Ostermontag, das mit vielen Besuchern aus nah und fern über die Bühne ging, die Frühjahrs- und Herbstwanderungen, der Ausflug und das Jubiläumstheater mit vier Veranstaltungen.

Der RSV Schmitzingen Als der RSV Wanderlust Schmitzingen im Jahre 1922 gegründet wurde, geschah dies auf eine Anregung des Radsportvereins Edelweiß aus Dogern. Mehrere junge Männer fanden sich im Gasthaus zum Löwen zur Gründungsversammlung ein. Derzeit zählt der Verein 391 Mitglieder. Dazu zählen die beiden Ehrenvorsitzenden Anita Kaiser und Egon Ebner. Alle Gruppierungen sind dem Hauptverein angeschlossen. Als besonderes Ereignis ist das alljährlich stattfindende Eierlesen am Ostermontag zu sehen. Seit dem Jahre 1925 wird diese Veranstaltung im Gedenken an die Gründung durchgeführt.

Kassiererin Johanna Zipperling verlas den Kassenbericht, wobei sie ein kleines Minus bilanzieren musste. Der Grund: Im Jubiläumsjahr zeigte sich der RSV seinen Mitgliedern gegenüber großzügig, das Essen und Trinken beim Jubiläumsbankett am 15. Juli gab es für alle gratis. Dank eines hohen Spendenaufkommens hielt sich das Defizit jedoch in Grenzen. Als Kassenprüfer bestätigten Brigitte Nußbaumer und Bernhard Granacher eine einwandfreie Kassenführung.

Größere Veränderungen im Verein

Daneben gab es aber auch einschneidende Veränderungen: Die Untergruppierung Jugend- und Kinderfußball musste aufgelöst werden, weil, trotz intensiver Werbung, keine kleinen „Fußballer“ mehr rekrutiert werden konnten. Von Beginn an, seit 2007, war Franz Eckert Trainer und auch Gründer der Gruppe.

Mit herzlichen Worten dankte ihm Brunhilde Granacher für seinen selbstlosen Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit. Sie bedauerte die rückläufige Entwicklung im Bereich des Nachwuchses, zumal schon im vergangenen Jahr vom Markgräfler-Hochrhein-Turngau bemängelt wurde, „dass der RSV in der Jugendarbeit schwächelt“. Verabschiedet wurde auch Raphael Ebner, Übungsleiter der „Jedermänner“. Die Jedermänner gibt es seit 1991, Raphael Ebner trainierte die Gruppe seit 2001, also seit über 20 Jahren. Dazu hatte er die Trainer B- und die Trainer C-Lizenz erworben.

Auch im vergangenen Jahr nahm der RSV wieder am Grümpelturnier der Sparkasse teil und erreichte den 2. Platz. Damit konnte sich der Radsportverein über ein Preisgeld von 2.250 Euro freuen. Davon wurden 250 Euro an Schwester Waltraud für ihre Libanonhilfe gespendet. Ein besonderer Dank galt ihrer Stellvertreterin Angelika Eschbach, die für die reibungslose Abwicklung der Festwirtschaft sorgte und Uwe Kaiser, der den Getränkeservice managte.

Viel Lob gab es auch für die Übungsleiterin Anneliese Brunner, die seit 48 Jahren Trainerin der Frauengymnastikgruppe ist, dann für die Übungsleiter/innen Michaela Vogelbacher und Stefanie Leber (Aerobic), für Jana Studinger und Alexander Plock (Hip-Hop), Gisela Flügel (Frauengymnastik), Anja Krippl und Marie Brox (BeLaTa) und Alex Weiland, dem neuen Übungsleiter der Jedermänner.