von SK

Ungewöhnliche Umstände haben dazu geführt, dass ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schmitzinger Straße am Montag in Waldshut noch rechtzeitig entdeckt wurde und nur geringer Sachschaden entstand. Laut Bericht der Polizei war eine Streife gegen 17.25 Uhr ausgerückt, weil ein 33 Jahre alter Hausbewohner die Scheibe eines wartenden Taxis mit einem Stein eingeworfen habe. Der Tatverdächtige sei überwältigt worden. Nachdem Brandlöcher an seiner Kleidung festgestellt wurden, wurde die Wohnung des Mannes überprüft und dabei leichter Brandgeruch wahrgenommen. In der Folge wurde das Haus evakuiert. Es stellte sich ein Schwelbrand auf einer Fensterbank heraus, der mit einem Feuerlöscher erstickt wurde. Nach dem Belüften konnten die übrigen Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort. Nach Polizeiangaben besteht der Verdacht, dass der Bewohner das Feuer vorsätzlich gelegt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.