Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Brand in Schrebergarten führt zu Feuerwehreinsatz

Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Ostermontag, 5. April, in einer Schrebergartenanlage in Tiengen. Äste, Dachpappe und weiter Restmüll hatte sich entzündet.