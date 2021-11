Ein Brand in der Bergstraße in Waldshut-Tiengen hat am Montagnachmittag und frühen Abend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Mit einem Drehleiterwagen und drei Feuerwehrfahrzeugen, auch aus Dogern, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Montagnachmittag mit dem Löschen des Brands beschäftigt. | Bild: David Rutschmann

Die Rauchwolke aus dem Haus-Brand war gegen 17 Uhr bereits von der Kolpingbrücke aus zu sehen, der Rauch bereits in der Waldshuter Innenstadt zu riechen. „Es ist richtig, dass gerade ein Einsatz in der Bergstraße läuft“, heißt es von Seiten der Feuerwache Waldshut-Tiengen. Ob es Verletzte gebe und ob der Brand gelöscht wurde, ließ sich am Montagabend nicht in Erfahrung bringen.

Weitere Informationen folgen.