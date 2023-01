von Susanne Schleinzer-Bilal

Neuwahlen des Vorstands, Ehrungen, aber auch klare Worte des Trainers und Vorsitzenden Gerhard Grether standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Boxrings Klettgau.

Meiste Vorstandsmitglieder in Ämtern bestätigt

Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Weber wurde dabei in seinem Amt bestätigt, ebenso Schriftführer Khalid Sajid. Stefan Locher bleibt Beisitzer, wogegen Michael Loewert das Amt des Beisitzers an Murat Yildirim weitergibt.

Als Vertreter der Passiven ist weiterhin Francesco Sireci tätig. Sport-und Jugendwart bleibt Tohid Sabery, Patrick Loewert löst Stefan Locher als Leiter des Ringkommandos ab.

Jahrzehntelange Treue zum Verein

Geehrt wurden für 25 Jahre Giovanni Alongi, Wilhelm Ganzmann, Jutta Knapp. Für 40 Jahre geehrt wurden Willi Dercho und Herbert Vogel. Für 50 Jahre geehrt wurden Angela Heidt, die gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt wurde, Anita Kaiser und Herbert Müller.

Für 55 Jahre wurde Ralf Buchholz ausgezeichnet. 60 Jahre und teils sogar noch deutlich länger sind Klaus-Peter Heidt, Helmut Huber, Siegfried Hauser Karl-Heinz Zamcenik, Karl-Heinz Mayer, Paul Kaschel und Gottfried Oberst Mitglieder des Vereins.

Trainer schwört Aktive auf mehr Einsatzbereitschaft ein

Klare Worte fand dann Trainer Gerhard Grether, gerade mit Blick auf Disziplin, Respekt und Potential der Aktiven, die für seinen Geschmack häufig sehr zu wünschen übrig lassen, während die Ansprüche und Erwartungen kontinuierlich zunähmen.

Er wolle hier wieder härter durchgreifen und auf mehr Einsatz pochen, kündigte Greter an: „Wer nicht mitmachen will, kann nach Hause gehen. Ich trainiere lieber mit weniger Leuten, die gut werden können. Ich weiß was ich als Trainer zu tun habe.“

Grundsätzlich sei er aber wieder, wie es inzwischen laufe. Gleichwohl gelte es, am Ball zu bleiben: „Wir sind ehrenamtlich tätig und haben keine eigene Halle. Man muss selber Initiative ergreifen, nicht nur fordern.“

Außerdem fordert der Vereins-Vize Weber im Sinne des guten Miteinanders, dass jeder direkt seine Meinung äußere, gerade gegenüber Grether: „Als Vorstand und Trainer einen Verein aufrecht zu halten, ist nicht einfach, der Vorstand braucht auch Unterstützung.“ Dabei gab er auch der Hoffnung Ausdruck, dass Grether die erfolgreiche Arbeit noch einige Jahre fortsetze. Dank gab es dann von Doris Kaiser vom Sportausschuss Tiengen.

Der Boxring Klettgau wurde 1955 gegründet. Vorsitzender seit über 40 Jahren ist Gerhard Grether.