Vorsitzender Gerhard Grether bringt es auf den Punkt: „Die Corona-Pandemie hinterlässt auch beim Boxring Klettgau große Spuren.“ Nicht mit seinen Boxschülern im Ring zu stehen und untätig zu sein, scheint für ihn eine Qual zu sein. Kein Training, keine Wettkämpfe, keine Weihnachtsfeier und Hauptversammlung – Grether klingt schier verzweifelt.

Nichtsdestotrotz ist er in seinem Eigenheim in Lauchringen über die Bücher gegangen. Seine treuen Mitglieder zu ehren, ist ihm immer wichtig. Besonders in der Krisenzeit. So hat er eine Liste zusammengestellt und den zu Ehrenden auf dem Postweg Urkunde und Dankschreiben geschickt.

Die Ehrennadeln

Die goldene Ehrennadel erhält für 50 Jahre Treue zum Verein der Lauchringer Oliver Schlatter. Für 40 Jahre zeichnet Grether seinen ebenfalls in Lauchringen wohnhaften Sohn Thomas, Peter Karlsch (Küssaberg) und Marianne Mohr (Lauchringen) mit der silbernen Ehrennadel aus. Für 25-jährige Mitgliedschaft bekommen Wilfried de Sombre, Udo Roman Schirmaier (beide Lauchringen) und Peter Djordjevic (Bad Säckingen) die bronzene Ehrennadel.

Grether hofft, dass der Verein die Hauptversammlung noch im Lauf dieses Jahres nachholen kann, um die Treue der Geehrten in einem gebührenden Rahmen zu würdigen. Sein größter Wunsch: „Ich hoffe nur, dass unsere Mitglieder und starken Boxer im Verein bleiben.“