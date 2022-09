Bisher war alles kommerziell. Jetzt darf jeder, der möchte, kostenlos klettern. Oder besser bouldern, wie das Klettern in Absprunghöhe genannt wird. Die Boulderhalle Hotzenblock in der Feldbergstraße in Tiengen hat den Betrieb in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt. In einer Pressemitteilung erklären die Betreiber, warum, und welche Ziele sie damit verfolgen.

Das ist Bouldern Das Team von Hotzenblock erklärt: „Bouldern ist das Klettern in Absprunghöhe. Eine Sicherung mit Seil ist nicht notwendig. Der Sturz wird durch spezielle Bodenmatten abgefangen. Außer Turn- oder Kletterschuhen wird keine Ausrüstung benötigt. Sicherungstechniken müssen keine erlernt werden. Bouldern fördert Rumpf-, Bein- und Armmuskulatur, Körperwahrnehmung, Konzentration, Koordination, Gleichgewicht, Beweglichkeit, die kreative Problemlösung, Rücksichtnahme und Unterstützung anderer. Der Sport ist für alle Altersgruppen geeignet.“

Ein echtes Kletterparadies. | Bild: Hotzenblock Tiengen

„Durch den Wechsel zur Gemeinnützigkeit verschreiben wir uns dem Zweck der Förderung des Boulderns“, heißt es. Das Ziel ist klar: Allen Interessierten soll der Sport ermöglicht werden.

Bisher gibt es überwiegend kommerzielle Anbieter

Bisher werde das Bouldern in Deutschland überwiegend von kommerziellen Hallenbetreibern angeboten. „Es bestehen keine vereinsähnlichen Strukturen, die sicherstellen, dass der Sport für alle langfristig bezahlbar ist“, heißt es weiter, „dem möchten wir entgegenwirken.“

Sport soll für alle Gesellschaftsschichten zugänglich sein

Im Hotzenblock sollten finanzielle Mittel keine Rolle spielen. „Wir sind leidenschaftliche Boulderer, die selbst erfahren haben, dass das regelmäßige Bouldern physisch, psychisch und nicht zuletzt sozial stärken kann“, schreiben die Betreiber. Deshalb solle es für alle Gesellschaftsschichten verfügbar sein.

Sie wollen einen echten Mehrwert für die Region bieten

Jeder solle sich einen Besuch im Hotzenblock leisten können. Das Team wolle für die Region einen echten Mehrwert bieten. „Einen Ort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einzelpersonen oder Gruppen – zum selbstständigen Sporttreiben oder Leute treffen.“ Es solle ein Ort sein, der für alle offen steht und Gemeinschaft lebt. Auch Gruppen-Veranstaltungen und Kurse sollen kostenlos sein.

Das Team der Boulderhalle in der Feldbergstraße in Tiengen. | Bild: Hotzenblock gGmbH

Eins ist ebenso klar: Mit dieser „einschneidenden Veränderung“ werde die Boulderhalle fast komplett auf Spenden und Fördergelder angewiesen sein.

Das Hotzenblockteam hat schon einige spezielle Angebote parat. In Zukunft will es diese noch erweitern. Die nächsten anstehenden Veranstaltungen zur Feier der Gemeinnützigkeit sind ein Spielabend am 16. und Familienwochenende am 17. und 18. September. Informationen gibt es im Internet (www.hotzenblock.de).