Diese veränderten Tätigkeiten verlangen vom künftigen Gesellen oder Facharbeiter besondere Fähigkeiten, so genannte Kompetenzen, die in den Zeugnissen der Berufsschule anstelle von Fachnoten ausgewiesen werden. Das Gleiche gilt auch für die kaufmännischen Ausbildungsberufe und die sozialen Ausbildungsberufe zum Erzieher, Altenpfleger. Dementsprechend ist die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule sehr eng miteinander verwoben. Die fachpraktischen und fachtheoretischen Lerninhalte werden heute in sogenannten Lernfeldern erarbeitet.

Aus dem gesamten Landkreis sind die Schüler aller Schularten eingeladen, die Berufsorientierungsveranstaltung zu besuchen. „Teilweise waren schon bis zu 3000 Schüler an einem Tag auf dem Gelände unterwegs“, so Roland Goldau. Viele Unternehmen haben ihre Auszubildenden dabei. „Die Auszubildenden sind teilweise kaum älter als die Schüler selbst und so finden Gespräche auf Augenhöhe statt“.

Kreis Waldshut – Informationen aus erster Hand. Welche Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung, sowie Studiermöglichkeiten im Kreis Waldshut und angrenzenden Regionen möglich sind, werden im Rahmen eines Berufsorientierungstags der Beruflichen Schulen in Waldshut, am Donnerstag, 12. Oktober, zusammengefasst. Schüler, Eltern und Lehrer aus dem gesamten Landkreis können sich hier in der Zeit von 9 bis 16 Uhr aus erster Hand orientieren und gezielt informieren. Mit 100 Ausstellern an der diesjährigen Veranstaltung, stellen die Beruflichen Schulen Waldshut einen Rekord auf.

Kreis Waldshut (ska) Alle drei beruflichen Schulen in Waldshut bieten Berufskollegs mit der Dauer von ein oder zwei Jahren an. Mit dem zweiten Jahr kann die Fachhochschulreife erworben werden.

Berufskollegs in Waldshut: Die Justus-von-Liebig-Schule bietet die „Berufskollegs I und II für Gesundheit und Pflege“, die mit einer Zusatzprüfung nicht nur zur FH-Reife, sondern auch zu dem Berufsabschluss „Assistentin/Assistent im Gesundheits- und Sozialwesen“ führt.

Weiterhin bietet sie für die Erzieherausbildung das „einjährige Berufskolleg für Sozialpädagogik“ an, welches als Zugangsvoraussetzung für Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss in die Erzieherausbildung gilt.

Das zwei- und dreijährige Berufskolleg für „Sozialpädagogik“ führt zum Erzieherabschluss, zudem kann dort durch Zusatzunterricht der Fachhochschulabschluss erreicht werden.

Weiterhin bietet die Justus-von-Liebig-Schule das zweijährige Berufskolleg für „Biotechnologische Assistentinnen und Assistenten an“. Die Gewerblichen Schulen offerieren das Technische Berufskolleg I und II, die jeweils einjährig sind und aufeinander aufbauen.

Die Kaufmännischen Schulen bieten das einjährige „Kaufmännische Berufskolleg I mit Übungsfirma“ und das „Kaufmännische Berufskolleg II“ an.

Ein Ziel, sechs Wege: Für gute Absolventen der Realschule, der Gemeinschaftsschule, der Berufsfachschule mit Fachschulreife oder der Werkrealschule eröffnet der Besuch des Beruflichen Gymnasiums den Weg zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) und damit auch die Möglichkeit, jeden beliebigen Studiengang aufzunehmen.

Die beruflichen Schulen in Waldshut bedienen hierbei ein breites Spektrum an Fachrichtungen: Neben dem Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium und dem Biotechnologischen Gymnasium an der Justus-von-Liebig-Schule führen auch das Technische Gymnasium mit den Profilen Mechatronik, Informationstechnik sowie Technik und Management an den Gewerblichen Schulen und das Wirtschaftsgymnasium an den Kaufmännischen Schulen mit den Profilen Wirtschaft und Finanzmanagement zum Abitur. Informationen hierzu gibt es an den Infoständen der beruflichen Schulen am Berufsorientierungstag.

Studium: Neu ist die Möglichkeit an den beruflichen Schulen einen Bachelor-Abschluss zu erwerben. Die Justus-von-Liebig-Schule bietet hierzu einen Studiengang im Fachbereich Sozialpädagogik in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld an. Die Zugangs­voraussetzung ist ein Abitur. An den Kaufmännischen Schulen besteht ebenfalls die Möglichkeit eines Bachelorabschlusses in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld. Zugangsvoraussetzungen sind entweder Fachhochschulreife oder drei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Berufsfeld.

Gleichzeitig bieten die Schulen einen „Info-Tag“ an und informieren hierbei über das schulische Bildungsangebot und bieten Werkstatt- und Laborbesichtigungen sowie individuelle Beratungen zur Schullaufbahn an.