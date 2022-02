Waldshut-Tiengen vor 40 Minuten Blutüberströmter Mann bricht in der Bergstraße in Waldshut zusammen Ein stark alkoholisierter Mann war am Donnerstagabend in der Bergstraße in Waldshut aufgefallen. Der Mann blutete stark, wehrte sich aber gegen die Behandlung durch den Rettungsdienst und musste schließlich durch die Polizei fixiert werden.

