Entgegen einer ersten Annahme nicht blutüberströmt war ein Mann, dessen Verhalten am Mittwoch einen Polizeieinsatz in Tiengen ausgelöst hat. Ein Fußgänger hatte den 26-jährigen nach Polizeiangaben kurz vor Mitternacht auf dem Schwimmbadparkplatz am Boden sitzend entdeckt und eine rote, zähflüssige Substanz auf Kopf und Oberkörper bemerkt. Da der Mann aggressiv reagiert habe, verständigte der Zeuge die Polizei. Nach deren Angaben stellte sich dann heraus, dass es sich bei der Flüssigkeit um Haarfärbemittel handelte und offenbar ein misslungener Versuch vorlag, die Haare zu tönen. Zwei Packungen des Mittels seien bei dem Mann gefunden worden. Der 26-Jährige, der sich in berauschtem Zustand vermutlich sowohl durch Alkohol als auch durch Drogen befand, wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert und blieb dort über Nacht zur Beobachtung. Nach Polizeiangaben hatte er möglicherweise etwas von der Substanz verschluckt.