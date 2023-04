Die deutsch-schweizerische Hochrheinkommission (HRK) hat in Murg getagt. Dabei beschloss der Vorstand eine Überarbeitung der Strategie mit Fokus auf Gesellschaftsthemen in der Grenzregion am Hochrhein, schreibt die Kommission in einer Mitteilung. Die Kita „In der Mühle“ in Murg war als Sitzungsort ausgewählt worden. Die 2021 eröffnete Kita wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet: Dem deutschen Kita-Umweltpreis für Nachhaltigkeit und für „Neues Bauen“ durch die Architektenkammer. Hier wächst die nächste Generation heran, dieser Blick in die Zukunft ist der Hochrheinkommission (HRK) wichtig.

Für 2018 bis 2022 hatte sich die HRK vier Schwerpunkte gesetzt: Begegnung, Bildung & Wissenstransfer, Tourismus und Mobilität. Trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wertet der Vorstand die Umsetzung als gelungen. Dazu gehörten fünf Bürgerdialoge, die mit einem Bundespreis für Bürgerbeteiligung ausgezeichnet wurden, eine Wissenstransfer-Tagung und Jugendprojekte, wie „Jugendliche coachen Führungskräfte“. Außerdem unterstützte die HRK rund 30 Begegnungsprojekte, bei denen Bürger aus der Schweiz und Deutschland zusammenkamen.

Die Strategie soll für 2024 bis 2028 überprüft und aktualisiert werden. „Der Fokus auf konkrete Projekte steht weiterhin im Zentrum der Zusammenarbeit am Hochrhein“, sagte der Präsident der HRK, Landrat Martin Kistler, „auch die neue Strategie soll in Bildungs-, Kultur-, Tourismus- und weiteren Gesellschaftsthemen Menschen beidseits des Rheins zusammenbringen. Wir wollen nach wie vor unkompliziert und projektorientiert arbeiten und den europäischen Alltag beleben.“ Vize-Präsident Regierungsrat Patrick Strasser aus dem Kanton Schaffhausen ergänzt: „Aus dem Ergebnisbericht der bisherigen Strategie wird deutlich: Die Hochrheinkommission legt viel Wert darauf, die Jugend am Hochrhein von der Region und vom deutsch-schweizerischen Miteinander zu begeistern. Dieses Credo wollen wir uns auch für die künftige Strategie bewahren.“

Die Hochrheinkommission (HRK) ist eine partnerschaftliche Einrichtung zur weiteren Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Hochrhein. Partner der HRK sind die Kantone Aargau und Schaffhausen, das Land Baden-Württemberg, die Landkreise Lörrach und Waldshut, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee und die Planungsverbände Fricktal Regio und Zurzibiet Regio.