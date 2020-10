Der Ultramontanismus war im 19. Jahrhundert eine politische Haltung des Katholizismus. Sie stützte sich auf Weisungen aus dem „jenseits der Berge“ (lateinisch „ultra montes“, die Alpen) liegenden Vatikan, der den Vorrang der Kirche über Staat und Wissenschaft einforderte. Dies führte auch im Großherzogtum Baden zum Konflikt zwischen den Ultramontanen und dem Staat, der mit einer liberalen Politik die Trennung von Kirche und Staat durchsetzte, etwa mit der 1869 in Baden beschlossenen Zivilehe.

Die Zeitung „Trompeter von Säckingen“ galt dem Alb-Bote, der für eine liberale Politik eintrat, als „ultramontanes Schimpfblatt“. Beide Zeitungen fassten sich nicht mit Samthandschuhen an, wenn sie Artikel veröffentlichten, die mal gegen die ultramontane, mal gegen die liberale Sache wetterten. Im September 1869 gab‘s mal wieder so einen Fall. Im „Trompeter“ war ein gegen die Gendarmerie gerichteter Artikel erschienen, in dem die Polizisten „in verächtlicher Weise“, so der Alb-Bote, mehrfach als „Schandarmen“ tituliert wurden.

Richter: Keine Kränkung, sondern eher Lob

Worauf die Waldshuter Staatsanwaltschaft eine Ehrenkränkungsklage gegen den Verleger des „Trompeter“ erhob. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht sah der Verteidiger keine Kränkung der Gendarmen, sondern im „Schandarm“ sogar die lobende Bezeichnung „arm an Schande“. Dies meinte auch das Amtsgericht und erließ Freispruch. Worauf der großherzogliche Staatsanwalt in Berufung ging.

Am 12. Oktober 1869 konnte das Kreisgericht in Waldshut in der Bezeichnung „Schandarm“ kein Lob finden und verurteilte den Verleger Fuchs zu einer Amtsgefängnisstrafe von acht Tagen. „Zu bedauern ist nur“, so der Alb-Botel, „dass nun Derjenige, der den ,Trompeter‘ als seinen Nahrungszweig druckt und von den darin erscheinenden Artikeln oft nicht einmal eine Ahnung hat, brummen muss, während der Verfasser des Artikels, Kaplan Schäfer in Wehr, leer ausgeht.“ Dabei wäre es zu wünschen, dass man einmal die „Heißsporne, die solche Giftblasen ausbrüten“, einmal packen könnte, so der Alb-Bote.